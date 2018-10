Europas Leitbörsen mit freundlicher Tendenz im Frühhandel

Frankfurt am Main (APA) - Die Europäischen Leitbörsen haben den Handelstag am Donnerstag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Verhaltene Vorgaben von der Wall Street und aus Asien bremsen aber die Aufwärtsdynamik. Dort belasteten die Aussichten auf weiter steigende US-Zinsen die Aktienkurse.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit plus 0,28 Prozent bei 3.252,16 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg 0,14 Prozent auf 11.731,39 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,13 Prozent auf 7.063,44 Punkte.

Nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung ist klar: Trotz der heftigen Kritik von US-Präsident Donald Trump wurde über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert. „Die US-Notenbank Fed macht deutlich, dass sie noch mehrmals an der Zinsschraube drehen möchte. Eine neutrale Zinspolitik ist in den Kursen eingepreist, eine restriktive aber noch nicht“, formulierte ein Analyst.

Auf Unternehmensebene rückten die vorgelegten Quartalsergebnisse die entsprechenden Titel ins Blickfeld. Carrefour-Aktien sprangen um mehr als neun Prozent hoch. Der französische Einzelhändler ist im dritten Quartal des laufenden Jahres etwas stärker gewachsen. Bereinigt um Veränderungen der Ladenfläche („Like for Like“) und Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 21,09 Milliarden Euro.

Unter Verkaufsdruck standen hingegen die SAP-Aktien mit einem Rückgang von 3,7 Prozent. Das Unternehmen steht mit Quartalszahlen und einer erneuten Prognoseerhöhung im Fokus. Die Margen des Softwarekonzerns hätten aber enttäuscht, begründeten Händler die Abschläge.

Ericsson steigerten sich um 3,3 Prozent. Der schwedische Netzwerkausrüster ist im dritten Quartal nach einer teuren Sanierung in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Swiss Re legten leicht um 0,3 Prozent zu. Der Schweizer Rückversicherer rechnet im dritten Quartal mit einer deutlichen Schadenbelastung durch Naturkatastrophen. Vorläufigen Schätzungen zufolge summieren sich die Schäden auf rund 1,1 Mrd. US-Dollar, dominiert von witterungsbedingten Schäden in Japan.

Novartis gewannen 1,5 Prozent. Der Schweizer Pharmakonzern hat im dritten Quartal bei steigenden Umsätzen einen Gewinneinbruch erlitten. Die Nettoverkaufserlöse erhöhten sich im Jahresabstand um drei Prozent auf 12,8 Mrd. Dollar. Der Reingewinn sackte um gut 20 Prozent auf 1,6 Mrd. Dollar ab.

