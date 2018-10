Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.294,06 Punkten nach 3.286,04 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 8,02 Punkten bzw. 0,24 Prozent.

An Europas Leitbörsen startete der Handel ebenfalls moderat im Plus. Die überwiegend negativen Vorgaben aus Übersee beeinträchtigten die Stimmung zunächst nicht stark. Am Mittwochabend hatte das Protokoll der US-Notenbank Fed Sorgen vor weiter steigenden US-Leitzinsen geschürt und die US-Märkte zwischenzeitlich belastet.

Ein weiterer Belastungsfaktor bleiben die stockenden Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien. Bei dem gestrigen EU-Gipfel konnten diesbezüglich keine nennenswerten Fortschritte erzielt werden. Damit bleiben die Ängste um einen Brexit ohne Deal weiter bestehen.

Wichtige Unternehmensnachrichten stehen bisher nicht auf der Agenda. Auch die Datenlage bleibt zunächst überschaubar, erst am Nachmittag stehen in den USA Arbeitsmarktdaten sowie der Philadelphia-Fed-Index am Programm

An die Spitze der heimischen Kurstafel kletterten Schoeller-Bleckmann mit plus 1,47 Prozent auf 86,40 Euro. Gesucht waren außerdem die beiden Bankschwergewichte Erste Group (plus 0,90 Prozent auf 37,15 Euro) und Raiffeisen (plus 1,19 Prozent auf 25,54 Euro). Bei der BAWAG ging es dagegen um moderate 0,20 Prozent auf 39,20 Euro bergab.

Der ATX Prime notierte bei 1.657,69 Zählern und damit um 0,22 Prozent oder 3,61 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und drei unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 250.284 (Vortag: 367.815) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 6,97 (10,93) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

