Rumäniens Justizrat empfiehlt: DNA-Staatsanwälte bleiben im Amt

Bukarest (APA) - In Rumänien hat der Justizrat am Mittwochnachmittag auf einer Dringlichkeitssitzung entschieden, die Beibehaltung aller Staatsanwälte der Antikorruptionsbehörde DNA im Amt zu empfehlen.

Nach eingehendem Studium des jüngsten Eilerlasses der Regierung Dancila betreffend die wichtigsten Staatsanwaltschaften des Landes - die Antikorruptionsbehörde DNA, die Generalstaatsanwaltschaft und die Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT - habe das Selbstverwaltungsorgan der rumänischen Justiz befunden, dass „alle Staatsanwälte, einschließlich der DNA, im Amt zu behalten sind“ - der Erlass könne nicht rückwirkend, sondern ausschließlich für die Zukunft gelten, sagte der Vizepräsident des Gremiums, Staatsanwalt Codrut Olaru.

Die von Justizminister Tudorel Toader erarbeitete Dringlichkeitsverordnung sah vor, dass alle Ermittler der drei großen Staatsanwaltschaften ab sofort deutlich mehr Dienstjahre als bisher aufweisen müssen und Korruptionsjäger überdies nur dann im Amt behalten werden können, wenn ihre Posten ausgeschrieben und durch Wettbewerbe besetzt worden sind. Da der Eilerlass heute in Kraft tritt, hätte DNA-Interimschefin Anca Jurma de facto ihre gesamte Belegschaft entlassen müssen, weil die Korruptionsjäger laut bisherigen Regelungen ausschließlich anhand von Jobinterviews eingestellt wurden.

Die Empfehlung des Justizrates ist zwar eindeutig, juristisch gesehen jedoch unverbindlich. Der rumänische Justizminister, der von Rechts wegen Mitglied des Gremiums ist, wohnte der Sitzung des Justizrates sogar bei und sagte anschließend überraschend friedfertig, „volles Vertrauen“ in „die Interpretationsfähigkeit der Kollegen“ zu haben.

Toaders leichtes Zurückrudern dürfte auf den gestrigen Rüffel der EU-Kommission zurückzuführen sein: Die Kommission hatte in einer Pressesendung klargestellt, dass ihre jährlichen Fortschrittsberichte zu Rumänien „nur dank der Tätigkeit und Ergebnisse der DNA“ positiv ausgefallen seien, der jüngste Eilerlass der Regierung in Bukarest biete Anlass zu großer Sorge. Direkte Kritik übte die Europäische Kommission auch am Justizminister selbst: Es sei äußerst beunruhigend, dass dieser die Empfehlungen des Justizrates „systematisch ignoriert“.