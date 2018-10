Börse Frankfurt im Frühhandel im Plus, DAX gewinnt 0,49 Prozent

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Der DAX hat sich in der ersten Handelsstunde am Donnerstag ins Plus vorgearbeitet. Zuletzt stand der deutsche Leitindex 0,49 Prozent höher auf 11.772,50 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax rückte um 0,86 Prozent auf 24 623,02 Punkte vor. Hohen Kursabschlägen bei den Aktien von HeidelbergCement und SAP standen kräftige Gewinne bei Linde gegenüber.

Sollte es rund um die Themen Brexit, Italien und den Handelsstreit ruhig bleiben, hätte eine im Gesamtbild eher positiv verlaufende Berichtssaison die Chance, den Aktienmarkt weiter zu stabilisieren und in eine Jahresendrally zu führen, glaubt Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Andererseits könnten steigende Zinsen die Börsen bremsen, so der Experte.

So diskutiert die Fed über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik, wie das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zeigte. Eine Reihe von Mitgliedern sah die Notwendigkeit, den Leitzins künftig zeitweise über das aus ihrer Sicht langfristige Niveau anzuheben. Höhere Zinsen können Aktien unattraktiver machen im Vergleich mit anderen Anlagen wie Anleihen.

Im DAX zogen als bester Wert die Papiere von Linde um 6,6 Prozent an. Nach Informationen des „Manager Magazin“ haben der deutsche Industriegasehersteller und der US-Konzern Praxair von den US-Wettbewerbshütern wohl eine mündliche Zusage für ihre Fusion erhalten.

HeidelbergCement rutschten dagegen nach einer Prognosesenkung mit minus 8 Prozent ans DAX-Ende. SAP verloren nach Quartalszahlen 3,6 Prozent. Marktteilnehmer zeigten sich von den Margen des Softwarekonzerns enttäuscht.

Im MDax trotzten die Anteile des Anlagenbauers Dürr mit plus 1,7 Prozent mehreren Abstufungen. Sie waren allerdings am Vortag nach gekappten Gewinnzielen sehr schwach gewesen. Im SDax legten die Papiere des Finanzdienstleisters Hypoport nach Daten zum Transaktionsvolumen um 1,2 Prozent zu.

