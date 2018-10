Einfaches Amtsdeutsch: WK Steiermark zeichnete Landesprojekt aus

Graz (APA) - Fremdwörter, Fachbegriffe, lange Sätze: Viele Bürger haben Probleme mit Amtsdeutsch. Die steirische Landesverwaltung will das ändern und sagt Schachtelsätzen und abstrakten Wortgebilden in Behördenstücken den Kampf an. Die Wirtschaftskammer Steiermark hat die Landeskommunikation für ihr Projekt „Verständliche Sprache“ mit dem „Managen statt Verwalten“-Award ausgezeichnet.

Briefe von Behörden können vielen Menschen Schweißperlen auf die Stirn treiben, Zeit und Nerven kosten. Immerhin geht es darum, jeden Satz zu verstehen. Das wird aber noch all zu oft durch Fachwörter und viel zu lange Sätze erschwert. Wer weiß zum Beispiel auf die Schnelle, was ein „Mehrstück“ (Kopie) ist, oder ein „Überwerfungsbauwerk“ (Brücke)?

Die Steiermark ist laut Inge Farcher, Leiterin der steirischen Landeskommunikation, das erste österreichische Bundesland, in dem die Landesverwaltung abteilungs- und behördenübergreifend „Amtsdeutsch-Barrieren“ zwischen Bürgern und der Landesverwaltung abbaut. Etliche Texte in Info-Blättern, Formularen und Bescheiden wurden bereits überarbeitet. Auf der Website „Verständliche Steiermark“ können nach wie vor unklar erscheinende Texte gemeldet werden, wie die Projektleiterin gegenüber der APA betonte. Das Projekt hat dieser Tage eine Auszeichnung der Wirtschaftskammer Steiermark erhalten.

(S E R V I C E - www.verstaendliche.steiermark.at )