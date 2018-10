Deutsche AfD aufgeschlossen gegenüber Salvinis EU-Plänen

Berlin/Rom (APA/Reuters/AFP) - Die rechtspopulistische deutsche AfD begrüßt Überlegungen von Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini, für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zu kandidieren. „Ich halte Salvini sowohl als italienischen Innenminister für eine ideale Besetzung als auch, dass ich mir vorstellen könnte, dass Salvini eine tragende Rolle in europäischen Institutionen übernimmt“, so AfD-Chef Jörg Meuthen.

Salvini, der auch Chef der rechtspopulistischen Lega ist, hatte in einem Zeitungsinterview erklärt, er erwäge eine Kandidatur für den Spitzenposten in der Europäischen Union. AfD-Chef Meuthen sagte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf eine Bewerbung des CSU-Europa-Politikers Manfred Weber um dieses Amt: „Salvini wäre ein allemal deutlich besserer Kommissionspräsident als Weber.“

EU-skeptische Politiker in vielen EU-Staaten hoffen, mit einem Erfolg bei der Europawahl im Mai 2019 eine Wende in der EU-Politik einleiten zu können. Salvinis Lega gehört bisher wie die FPÖ im EU-Parlament der rechten Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ an. Mitglieder sind unter anderem auch die französische Nationale Sammlung von Marine Le Pen, die niederländische PVV von Geert Wilders und die deutsche AfD-Abspaltung Blaue Partei. Die rechtspopulistische Fraktion lehnte bisher das Konzept eines gemeinsamen Spitzenkandidaten, wie in andere Parteienfamilien haben, ab.

Salvini werden allerdings weiterhin Ambitionen nachgesagt, italienischer Regierungschef zu werden. Salvini, der Vize-Premierminister ist, gilt schon jetzt als starker Mann in der Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung unter Führung von Giuseppe Conte. Seine ausländerfeindliche Lega führt in Umfragen klar.