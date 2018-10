Gewinn-Messe - Post-Chef: Türnamenschilder-Tausch kein Problem

Wien (APA) - Der durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) angetriebene Tausch von Türnamensschildern bei allen Wiener Gemeindebauten und deren Ersatz durch Nummern sei für die Post-Zusteller durchaus ein Thema, man komme damit aber zurecht, meinte Post-Chef Georg Pölzl am Donnerstag auf der Gewinn-Messe in Wien.

„Die DSGVO treibt seltsame Blüten, die kaum mehr auszuhalten sind“, so der Post-Generaldirektor.

Hauptsache sei aber, dass am Postkasten der Name des Empfängers stehe, Türschilder seien nicht so wichtig. Aber nicht nur bei Wiener Wohnen bzw. Gemeindebauten, sondern auch in privaten Gebäuden sei es Mode geworden, dass man „eher sehr dezent zurückhaltend“ sei, die Identität nicht mehr preisgeben wolle.

Die Zusteller kämen damit aber schon zurecht, 95 Prozent der Pakete und 98 bis 99 Prozent der Briefe werden beim ersten Zustellversuch an die Frau oder den Mann gebracht. Das sei international ein sehr hoher Wert.

Ziel der Post sei es, die Marktführerschaft im Brief- und Paketgeschäft zu verteidigen. Bei Amazon, der im Oktober begonnen habe, in Wien selbst Pakete zuzustellen, sei man nachsichtig. Amazon sei nicht nur Wettbewerber, sondern noch immer größter Post-Kunde.

Mit dem neuen Bankpartner, der deutschen FinTech-Gruppe, baue man gerade an einer „sehr modernen Postbank“. Gemeinsam wolle man in Österreich eine moderne Onlinebank anbieten, inklusive Filialdienstleistungen für jene, die es wollen.

Es werde noch viele Jahre dauern, bis der Rückstellungstopf für „Personalunterauslastung“ für Beamte auf null stehen wird. Derzeit betrage der Beamtenanteil rund 40 Prozent. Bei seinem Eintritt in die Post seien es 50 Prozent gewesen. Die Restrukturierung des Personalkörpers sei nicht mehr das große Thema, was man aber brauche, seien genügend junge Leute. Beim Abbau der Beamten sei man durch das Gröbste hindurch. Die Rückstellungen dafür gingen eher nach unten, weil es weniger Beamte gebe.

