Neue „Landkrimis“: ORF lässt Reinsperger und Rubey erneut ermitteln

Wien (APA) - Mit prominent besetzten Ermittlerduos wird die ORF-Landkrimi-Reihe fortgesetzt: So stehen aktuell Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey für ihren zweiten Salzburg-Krimi „Das dunkle Paradies“ vor der Kamera, während Miriam Stein und Hary Prinz in „Steirerkreuz“ zum dritten Mal im Einsatz sind. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich dieser Tage abgeschlossen, wie der ORF am Donnerstag mitteilte.

Reinsperger und Rubey nehmen sich dem Mord an einem Edelcallgirl in einem Nobelhotel in Zell am See an. Regie führt in den ORF/ZDF-Spielfilm führt Catalina Molina. Stein und Prinz führt ihr neuer von ORF und ARD koproduzierter Fall ins Mürztal, wo das Duo „mit den dunklen Geheimnissen einer der reichsten Familien der Gegend“ konfrontiert wird, heißt es. Wie auch die beiden Ermittler führt auch Wolfgang Murnberger zum dritten Mal in einem steirischen Landkrimi Regie.

Bereits abgedreht sind mit „Grenzland“, „Der Tote im See“ und „Achterbahn“ neue Landkrimis aus dem Burgenland, Oberösterreich und Wien. In „Grenzland“ ermitteln Brigitte Kren und Christoph Krutzler, während in „Der Tote am See“ Maria Hofstätter und Josef Hader zu Werke gehen. In die „Achterbahn“ begibt sich mit Tobias Moretti ein weiterer namhafter heimischer Schauspieler. Diese drei Krimis sollen 2019 ausgestrahlt werden. Noch heuer löst Karl Markovics in Vorarlberg „Das letzte Problem“.

