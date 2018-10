Leitbörsen in Fernost überwiegend tiefer, starke Verluste in Shanghai

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Ein weiterer Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt hat die Börsen Asiens belastet. Vor allem in China ging es deutlich nach unten.

Der Nikkei-225 Index in Tokio verlor um 182,96 Zähler oder 0,80 Prozent auf 22.658,16 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gab um moderate 7,71 Zähler (minus 0,03 Prozent) auf 25.454,55 Einheiten ab. Der Shanghai Composite rasselte 75,19 Punkte oder 2,94 Prozent tiefer auf 2.486,42 Punkte.

Investoren rechnen offenbar mit weiter steigenden Zinsen in den USA: So zeigte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, dass die Fed trotz der heftigen Kritik von US-Präsident Donald Trump über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert.

Zudem macht Trump weiter Druck im Handelsstreit mit China: Die US-Regierung überlegt, ein 144 Jahre altes internationales Postabkommen der Vereinten Nationen aufzukündigen. Die „New York Times“ hatte zuvor unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, dass sich der Schritt vor allem gegen chinesische Unternehmen richte, die den US-Markt mit Exporten fluten.

Darüber hinaus belasteten Naturkatastrophen Japans Außenhandel stärker als erwartet. Die Exporte der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft waren zum ersten Mal seit fast zwei Jahren gesunken. Im September hatte unter anderem der Taifun Jebi einen wichtigen Flughafen für die Exportwirtschaft zeitweise lahmgelegt. Zudem wurden die Lieferketten im Norden des Landes durch ein Erdbeben stellenweise unterbrochen. Der überraschende Rückgang ist nach Einschätzung der Experten auch ein Beleg dafür, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China Japans Ausfuhren belastet hat.

Unter den Einzelwerten in Tokio legten Takeda um 0,9 Prozent zu. Der japanische Pharmakonzern hat in seinem Heimatmarkt grünes Licht für die 62 Mrd. Dollar schwere Übernahme des Arzneimittelherstellers Shire erhalten. Neben der nun erfolgten Zustimmung der japanischen Wettbewerbshüter hatte Takeda bereits die nötigen Freigaben für den Deal aus den USA, Brasilien und China bekommen. Der Zukauf wäre der bisher größte eines japanischen Unternehmens im Ausland.

In Indien wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Der Sensex 30 in Mumbai ging am Mittwoch bei 34.779,58 Zählern aus dem Tag. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg um zaghafte 3,0 Zähler oder 0,05 Prozent auf 6.050,10 Einheiten.

In Sydney zogen die Titel des Versicherungskonzern Insurance Australia um 3,6 Prozent hoch. Dahinter kletterten die Aktien des australischen Telekomriesen Telstra um 3,3 Prozent in die Höhe.