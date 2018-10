Wiener KMU wünschen sich einfacheren Zugang zur Börse

Wien (APA) - Wiens Klein- und Mittelunternehmen (KMU) wünschen sich einen einfacheren Zugang zur Wiener Börse. Laut einer Umfrage des Wiener Wirtschaftsbunds, die der APA vorliegt, würden knapp 80 Prozent der teilnehmenden Unternehmen die Öffnung des Dritten Marktes begrüßen, ein Drittel würde diese Möglichkeit auch selbst in Anspruch nehmen.

Die Öffnung des Dritten Marktes der Wiener Börse für alle Unternehmen ist Teil des Regierungsprogramms. Am ungeregelten, für Familienunternehmen interessanten Dritten Markt sind derzeit für österreichische KMU nur Namensaktien zulässig. Künftig soll es auch Inhaberaktien geben, die mit weniger Aufwand gehandelt werden können. Am morgigen Freitag soll im Finanzausschuss des Parlaments ein entsprechender Antrag zur Änderung des Aktiengesetzes behandelt werden.

Insgesamt lud der Wiener Wirtschaftsbund 2.150 Wiener Unternehmen ein, an der Umfrage teilzunehmen. 400 beteiligten sich daran. Rund ein Drittel (32,9 Prozent) von ihnen, also etwa 130 Unternehmen, würde die Möglichkeit selbst in Anspruch nehmen. Knapp 80 Prozent der Teilnehmer finden das Vorhaben gut bzw. sehr gut.

„Der Vorschlag zur Öffnung des Dritten Markts an der Börse kommt ursprünglich aus der Wiener Wirtschaftskammer. Schön zu sehen, dass dies nun auch umgesetzt wird und auch bundespolitisch der Weg in Richtung leichterer Unternehmensfinanzierung geht“, so Christoph Biegelmayer, Direktor des Wiener Wirtschaftsbunds, in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

~ WEB http://www.wienerborse.at ~ APA193 2018-10-18/11:57