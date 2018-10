EU-Gipfel - Opposition kritisiert fehlende Fortschritte bei Migration

Brüssel (APA) - Scharfe Kritik an den bisher nicht vorhandenen Ergebnissen einer europäischen Migrations- und Asylpolitik kommt von der Opposition. „Die parlamentarischen Vorschläge zur EU-Asylreform liegen längst am Tisch. Die Staats- und Regierungschefs sollen endlich ihre Hausaufgaben erledigen“, sagte der Vizepräsident der Sozialdemokraten im Europaparlament Josef Weidenholzer laut Aussendung am Donnerstag.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe wenig Interesse „an einer humanen und menschenrechtskonformen Lösung“, dies habe er mit seinen jüngsten Aussagen über NGOs unter Beweis gestellt, kritisierte Weidenholzer. „Die Kurz-ÖVP entfernt sich immer mehr von den christlich-sozialen Werten.“

„Das Asylpaket liegt seit Juni auf dem Tisch. Es liegt jetzt auch an der österreichischen Ratspräsidentschaft, endlich eine Lösung zu finden“, forderte die NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar. Es könne nicht sein, dass diese wichtige zentrale europäische Frage an nationalen Partikularinteressen scheitert. „Es macht den Anschein, dass Österreich sich hier bewusst nicht positioniert, um innenpolitisch nicht eines ihrer Lieblings-Wahlkampf-Themen zu verlieren“, so Mlinar.

„Es passt in die Inszenierung des schwarzblauen Ratsvorsitzes, dass am EU-Gipfel erneut über Migration debattiert wird“, kritisierte die Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, Monika Vana. Stattdessen müsse die EU alles tun, um Demokratie und Grundrechte in ihren Mitgliedsstaaten zu verteidigen, forderte Vana. Die Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit Ungarns müsse spätestens auf die Agenda des nächsten EU-Gipfels. „Jeder weitere Aufschub einer Debatte hilft Orban beim Ausbau seiner illiberalen Demokratie.“