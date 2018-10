Coface: Höhere Risiken in Schwellenländern, Verbesserung in Osteuropa

Wien (APA) - Der Kreditversicherer Coface sieht höhere Risiken in Emerging Markets und hat Branchenbewertungen unter anderem in der Türkei und Argentinien herabgestuft. Verbessert hätten sich dagegen die Unternehmensrisiken in Osteuropa und den GUS-Staaten, teilte Coface am Donnerstag anlässlich aktualisierter Länder- und Branchenbewertungen mit.

Die Bewertung für Kroatien sei um eine Note auf A4 angehoben worden. Das Land unterliege nicht mehr den EU-Maßnahmen zur Defizitbegrenzung und profitiere von einer lebhaften Konsumnachfrage. Die Slowakei wird mit A2 nun ebenfalls um eine Stufe besser bewertet, das Land verbuche weniger Unternehmensinsolvenzen und verstärkte Investitionen in die Autoindustrie.

Die Türkei und Argentinien erlebten derzeit turbulente Zeiten, die Währungskrisen verstärkten sich in beiden Ländern, so Michael Tawrowsky, Country Manager Coface Austria. Die Volkswirtschaft sei von der Abhängigkeit von externer Finanzierung geprägt.

In beiden Ländern wurden daher von den Coface-Experten einige Branchen herabgestuft. In der Türkei seien es Automobil, Papier und Holz, bei denen man vor allem wegen der schwachen Inlandsnachfrage ein „hohes Risiko“ sieht - im Energiesektor sogar ein „sehr hohes Risiko“. Die Energiebranchen seien grundsätzlich wegen der hohen Investments besonders anfällig für Währungsrisiken. Die Herabstufung des Metallsektors auf ein „sehr hohes Risiko“ begründet Coface unter anderem mit den Auswirkungen weiterer US-Maßnahmen gegen die Türkei.

In Argentinien seien aufgrund der sich schnell verschärfenden Kreditkonditionen sechs Branchen herabgestuft worden, teilte Coface weiter mit. Die Branchen- und Länderanalyse zeige weiters, dass Länder wie Südafrika, Brasilien, Indien und Indonesien besonders anfällig seien für Risiken, die mit Kapitalabflüssen aus dem Land einhergehen.

Coface bewertet 160 Länder auf einer achtstufigen Skala von A1 bis A4, B, C, D und E. Die Branchenbewertungen - 13 Sektoren in 6 geografischen Regionen und 24 Ländern, die fast 85 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen - erfolgen auf einer vierstufigen Skala: niedriges, mittleres, hohes und sehr hohes Risiko.