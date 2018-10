Orthodoxer Streit um Ukraine: Scharfe Worte des Belgrader Patriarchen

Belgrad (APA) - Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat der serbisch-orthodoxe Patriarch Irinej Kritik an der Vorgehensweise des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel im Hinblick auf die Kirchensituation in der Ukraine geübt.

Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. sei als Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirche der „Versuchung“ erlegen, etwas zu tun, „wozu er kein Recht hat“. Er habe nämlich eine schismatische (abgespaltene) Kirche anerkannt und wolle ihr die Autokephalie (Eigenständigkeit) verleihen, sagte Irinej jüngst in einem TV-Interview, wie die Stiftung Pro Oriente laut Kathpress mitteilte. Diese Entscheidung könne eine „Katastrophe“ für die Orthodoxie bedeuten. Er glaube, dass diese Auffassung von allen orthodoxen Ortskirchen geteilt wird, sagte der serbische Patriarch. Seine Hoffnung sei, dass „Gott uns aus dieser Versuchung retten wird“.

Irinej hatte in jüngster Zeit zwei Schreiben an den Ökumenischen Patriarchen gerichtet, in denen er betonte, dass die Zuerkennung der Autokephalie nicht das Vorrecht des Patriarchats von Konstantinopel allein sei, sondern dass dies nur im Konsens aller autokephalen orthodoxen Ortskirchen geschehen könne.

Das Leitungsgremium des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel hatte am 11. Oktober in einer offiziellen Erklärung die Bildung einer autokephalen ukrainisch-orthodoxen Landeskirche befürwortet. Zugleich erkannte es zwei vom orthodoxen Moskauer Patriarchat abgespaltene Kirchen in der Ukraine an und hob den von Moskau verhängten Kirchenbann gegen deren Oberhäupter auf. Darauf kündigte das Moskauer Patriarchat am 15. Oktober die eucharistische Gemeinschaft mit Konstantinopel auf.

In einem Interview mit der Belgrader Zeitung „Vecernje Novosti“ sagte Patriarch Irinej, er habe die jüngste Entscheidung des Ökumenischen Patriarchats in Sachen Ukraine als „Schritt ins Schisma“ empfunden. Die Entscheidung schaffe die Möglichkeit neuer Spaltungen zwischen den orthodoxen Ortskirchen und verstärke sie sogar. Er habe bei einem Treffen mit Patriarch Bartholomaios am 27. September in Saloniki versucht, die Krise zu verhindern, man habe aber nicht auf ihn gehört, bedauerte der serbische Patriarch.

Der serbisch-orthodoxen Kirche gehe es nicht darum, für die eine oder andere Seite Stellung zu beziehen, sie trete vielmehr für die Einheit der Orthodoxie ein, für Verantwortlichkeit, für die Achtung der Regeln und sie sei gegen alles, „was spaltet und ins Schisma führt“, hielt Irinej schließlich fest.

Die scharfe Wortmeldung aus Belgrad ist auch vor dem Hintergrund der Sorge der serbisch-orthodoxen Kirche über die Autokephalie-Bestrebungen der Kirche in Montenegro und vor allem der ungeklärten kirchlichen Situation in Mazedonien zu verstehen: In Mazedonien hatte sich 1967 mithilfe des jugoslawischen Regimes von Josip Broz Tito eine eigene orthodoxe Kirche gebildet. Die Selbstständigkeit dieser damals vom serbisch-orthodoxen Patriarchat getrennten Kirche wird von der Weltorthodoxie nicht anerkannt.

Umso bemerkenswerter erscheint ein - offiziell noch nicht bestätigter - Bericht der griechischen Website „Romfea“ (Dienstag) über einen aktuellen Brief des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios an die Leitung der kanonisch nicht anerkannten mazedonisch-orthodoxen Kirche. Bartholomaios lehnt demnach darin ausdrücklich eine Zuerkennung der Autokephalie an die mazedonische Kirche ab und betont die Zugehörigkeit der mazedonischen Eparchien (Diözesen) zur serbischen Kirche. Es gebe laut dem Bericht keine Parallelen zur Ukraine, weil Konstantinopel dort - im Unterschied zu Mazedonien - die kanonische Zuständigkeit nie formal abgegeben habe.