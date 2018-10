Europas Leitbörsen zu Mittag befestigt, Euro-Stoxx-50 plus 0,16%

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Verlauf befestigt tendiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,16 Prozent auf 3.248,30 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.30 Uhr mit 11.773,58 Punkten und plus 0,50 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 0,18 Prozent und steht nun bei 7.067,47 Stellen.

Sollte es rund um die Themen Brexit, Italien und den Handelsstreit ruhig bleiben, hätte eine im Gesamtbild eher positiv verlaufende Berichtssaison die Chance, den Aktienmarkt weiter zu stabilisieren und in eine Jahresendrally zu führen, glaubt Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Er verwies aber auch auf das Risiko durch steigende Zinsen, die die Börsen bremsen könnten. So diskutierte die Federal Reserve bereits über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik, wie das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zeigte.

Auf Unternehmensebene galten die vorgelegten Geschäftszahlen als kursbewegend. In Paris feierten die Anleger die überraschend guten Umsatzzahlen des Einzelhändlers Carrefour mit einem Kursplus von acht Prozent. Die Erlöskennziffern signalisierten weitere Fortschritte in puncto Kostensenkung und Liquiditätszufluss, hieß es von Analystenseite.

Zudem zogen die Papiere von Publicis um satte 6,6 Prozent an. Die Werbegruppe will sich von ihrer wenig profitablen Sparte Health Solutions trennen.

Um knapp 1 Prozent verteuerten sich die Anteilsscheine von Pernod Ricard. Die Geschäfte mit Spirituosen in Schwellenländern brummen für das französische Unternehmen.

Für die Aktien von Air France-KLM ging es um fast sieben Prozent nach oben. Hier erwies sich die Hoffnung auf eine Einigung im Tarifstreit mit den Gewerkschaften als Antrieb. Air France werde bereits an diesem Freitag einen Gehaltsvorschlag unterbreiten, der von den meisten Gewerkschaftsvertretern akzeptiert werden dürfte, schrieb die französische Zeitung „La Tribune“ unter Berufung auf Gewerkschaftsvertreter.

In Zürich gewannen die Aktien von Novartis 1,9 Prozent: Der gute Lauf wichtiger Hoffnungsträger lässt die Umsatzerwartungen des Pharmakonzerns für das laufende Jahr steigen.

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson war im dritten Quartal nach einer teuren Sanierung in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, und die Papiere gewannen 5,2 Prozent.

Unter den schwächsten Werten im Euro-Stoxx fielen die Papiere von Unilever um ein Prozent. Negative Währungseffekte brockten dem Konsumgüterhersteller im dritten Quartal einen Umsatzrückgang ein.

Papiere von Linde zogen um 6 Prozent an. Nach Informationen des „Manager Magazin“ haben der deutsche Industriegasehersteller und der US-Konzern Praxair von den US-Wettbewerbshütern wohl eine mündliche Zusage für ihre Fusion erhalten.

HeidelbergCement rutschten dagegen nach einer Prognosesenkung deutliche 9,3 Prozent tiefer. SAP verloren nach Quartalszahlen 1,8 Prozent. Marktteilnehmer zeigten sich von den Margen des Softwarekonzerns enttäuscht.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA224 2018-10-18/12:30