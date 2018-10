PVA-Projekt „RehaJET“ soll Menschen Rückkehr in Beruf erleichtern

Wien (APA) - Mit ihrem neuen Konzept „RehaJET“ verfolgt die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) das Ziel einer nicht nur medizinischen, sondern auch berufs- und arbeitsplatzorientierten Rehabilitation. „Im Vordergrund steht die Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben“, sagte PVA-Obmann Manfred Anderle bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Das Pilotprojekt ist zunächst auf zwei Jahre angelegt.

„Wir schauen uns an, was der Mensch in seinem Arbeitsleben braucht. Ein Schlosser führt andere Bewegungen aus als ein Maler oder jemand, der in einem Büro arbeitet“, erklärte Anderl. „Wir wollen die Menschen bezogen auf ihre spezielle Lebens- und Arbeitssituation bestmöglich rehabilitieren.“ Das Projekt richtet sich an alle ASVG-Versicherten, die keine dauernde Pensionsleistung beziehen, die Bandbreite reiche vom „einfachen Knie“ bis zum Kunstherz-Transplantierten. Vorerst wird das „RehaJET“ („Rehabilitation für Job, Erwerbsfähigkeit und Teilhabe“)-Konzept in drei Häusern der PVA (Bad Hofgastein, Gröbming und Graz) angeboten.

Während in Stufe 1 die individuellen Bedürfnisse der Reha-Patienten festgestellt und entsprechende Therapien, Behandlungen und Schulungen absolviert werden, ist bei Stufe 2 noch mehr Motivation und aktive Mitarbeit gefragt. Im sogenannten Workpark wird intensiv in einem simulierten bzw. nachgebauten Arbeitsumfeld trainiert, wodurch im Job notwendige Abläufe und -bewegungen geübt und verbessert werden. Diese Phase ist bei stationärem Aufenthalt auf vier bis sechs Wochen angelegt und kann auch ambulant in Anspruch genommen werden. „Die Patienten zeigen eine tolle Akzeptanz, bisher haben bei uns 60 Patienten die Rehabilitation abgeschlossen, 60 sind auf der Warteliste“, sagte Stefan Schauß, der ärztliche Leiter des Reha-Zentrums Bad Hofgastein.

Eigeninitiative ist jedoch ein sehr wichtiger Faktor des Therapieerfolgs. „Es handelt sich um hochmotivierte Patienten, die zurück an den Arbeitsplatz wollen. Die Berufe reichen quer durch, wir hatten zum Beispiel bereits Zimmerer, Maurer, Lehrer, Gärtner“, berichtete Schauß. Gegebenenfalls werde auch der Arbeitsplatz in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmediziner unter die Lupe genommen, betonte PVA-Chefarzt Martin Skoumal. Ein Vorbild für das Projekt fand man in Deutschland („MBOR“). Pro „Workpark“ seien rund 30.000 Euro aufgewendet worden. „Es handelt sich um eine relativ sparsame Methode“, meinte Skoumal. Seit dem Beginn des Projekts nahmen 120 Patienten daran teil, evaluiert werde nun laufend.