Nationalrat: Opposition beantragte Rauchverbot

Wien (APA) - Die Opposition hat am Donnerstag im Nationalrat gemeinsam einen Gesetzesentwurf eingebracht, der ein Rauchverbot in der Gastronomie bringen soll. Darüber sollte dann auch noch das Volk abstimmen, findet die SPÖ. Abgestimmt wird über all das heute nicht einmal im Nationalrat, viel mehr wird der Antrag zunächst nur dem zuständigen Gesundheitsausschuss zugewiesen.

Wie die geschäftsführende SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner anlässlich des Antrags betonte, sei es noch nicht zu spät, parteiübergreifend, gemeinsam und ohne ideologische Scheuklappen den Weg für eine Volksabstimmung über ein Rauchverbot freizumachen.