Vilimsky begrüßt Salvini-Pläne: „Gesicht einer Bewegung“

Brüssel (APA) - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat sich aufgeschlossen zu den Plänen des italienischen Vizepremiers Matteo Salvini für die Europawahl gezeigt. Salvini hatte erklärt, er überlege als Spitzenkandidat einer populistischen Parteienallianz bei der EU-Wahl und damit für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten anzutreten.

Salvini „als Gesicht einer Sammelbewegung hat Charme“, sagte Vilimsky am Donnerstag gegenüber der APA. Zugleich betonte der freiheitliche EU-Delegationsleiter aber, dass das Konzept des „Spitzenkandidaten“ an Wählertäuschung grenze. Da es keine transnationale Listen gebe, würde der Spitzenkandidat für eine Liste antreten, die es nicht gibt.

Vilimsky sieht die Chance für die rechtspopulistischen Parteien im EU-Parlament, bei der Europawahl im Mai 2019 zweitstärkste Kraft zu werden. Dann wolle man bei der Wahl des EU-Kommissionspräsidenten auch „deutlich mitreden“ können. Der erste Platz sei „aus heutiger Sicht nicht ernsthaft in Griffweite“. Nach dem Brexit und dem Ausscheiden britischer Parteien aus dem Europaparlament werde es aber zu einem neuen Dach dieser Parteien kommen.

Eine Entscheidung über Salvinis Spitzenkandidatur hat laut Vilimsky noch Zeit, in den nächsten drei Monaten könne man „die Dinge zusammenstellen“. Salvinis Plan sei „eine Denkvariante, die am Tisch liegt, die Charme hat“. Mit Salvini seien ohnehin gemeinsame Pressekonferenzen und Auftritte in den sozialen Medien geplant.

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA231 2018-10-18/12:38