Wiener Rentenmarkt am Vormittag knapp behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt ist am Donnerstag mit knapp behaupteten Notierungen in den Vormittag gestartet. Die Kurse der wichtigsten Staatsanleihen notierten in einem ruhigen Handel geringfügig unter den Niveaus der Vorwoche, die Renditen befestigten sich minimal. Auch deutsche Bundesanleihen treten weitgehend auf der Stelle. Marktbewegende Konjunkturdaten aus Europa wurden am Vormittag nicht veröffentlicht.

Im Mittelpunkt des Interesses dürfte nun der am Nachmittag anstehende Philadelphia-Fed-Index stehen, schreiben die Helaba-Analysten. „Die Vorgabe vom Empire-State-Index ist solide, denn dieser konnte sich wieder auf über 20 Punkte leicht erholen“, so die Experten. Vor diesem Hintergrund scheine das Enttäuschungspotenzial begrenzt und die Konsens-Erwartung sei als realistisch einzustufen. Erwartet werden am Nachmittag auch die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe und der Index der Frühindikatoren.

Heute um 12:20 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 158,90 um 3 Ticks unter dem letzten Settlement von 158,93. Das bisherige Tageshoch lag bei 159,10, das Tagestief bei 158,82. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 28 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 259.607 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,46 (zuletzt: 1,44) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,69 (0,67) Prozent, die fünfjährige mit 0,00 (-0,01) Prozent und die zweijährige lag bei -0,52 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 35 (zuletzt: 36) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 26 (27) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 16 (20) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 11 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 100,80 101,25 1,46 35 101,1 Bund 28/01 10 0,75 100,56 100,63 0,69 26 100,53 Bund 23/03 5 0,00 99,98 100,18 0,00 16 100,03 Bund 20/01 2 3,90 107,69 107,79 -0,52 11 107,78 ~