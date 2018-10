Neues Traumazentrum in Klagenfurt: Vertrag mit AUVA unterzeichnet

Klagenfurt (APA) - Mit der Kaufvertragsunterzeichnung zwischen dem Land Kärnten und der Unfallversicherungsanstalt AUVA ist am Donnerstag in Klagenfurt der Grundstein für ein neues Traumazentrum gelegt worden. 2024 will man Eröffnung feiern. Das seit 2010 leer stehende, mehrstöckige Gebäude der früheren „Chirurgie Ost“ des Klinikum Klagenfurt wechselte um knapp 2,5 Millionen Euro den Besitzer.

Sieben Jahre dauerten die Verhandlungen, bis spätestens Ende des laufenden Jahres soll die Generalplanung ausgeschrieben werden. Dann werde man auch Zahlen zu Investitionssummen und einen genaueren Zeitplan vorlegen können, sagte AUVA-Generaldirektor Helmut Köberl bei der Unterzeichnung vor Journalisten. Das Klagenfurter Unfallkrankenhaus zieht dann auf das Gelände des Landeskrankenhauses um. Durch das Kooperationsprojekt versprich sich die Politik eine Bündelung von Kompetenzen und die Nutzung von Synergien, erklärte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Auch eine Kostenersparnis soll es bringen.

Das mehrstöckige, alte Gebäude muss kernsaniert und adaptiert werden. In Summe wird es dort etwas mehr als 100 Betten geben, sagte Arnold Gabriel, Vorstand des Kärntner Krankenanstaltenbetreibers Kabeg. Im Vergleich zur jetzigen Situation mit den getrennten Standorten werde die Betten-Anzahl um rund ein Viertel reduziert. Die Patientenversorgung soll sich durch die Kooperation mit nur mehr einem Traumazentrum und die Anbindung an verwandte Medizinbereiche verbessern. Für die Mitarbeiter gebe es einen Bestandsschutz, sagte Gabriel, Kündigungen werde es sicher keine geben.