Risikoreiche Trennung von Europa

Brüssel (APA/AFP) - Ein Durchbruch in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen ist beim EU-Gipfel ausgeblieben. Fünf Monate vor dem EU-Austritt Großbritanniens wollen beide Seiten ihre Verhandlungen über einen Austrittsvertrag zwar fortsetzen - es ist aber unklar, wie das schwierige Problem der künftigen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland gelöst werden soll. Nun wird die Zeit langsam knapp. Die EU bereitet sich deshalb verstärkt auf einen chaotischen Austritt ohne Vertrag vor. Ein Überblick zu den weiteren Brexit-Etappen:

Oktober

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier bekam beim Gipfel von den Staats- und Regierungschefs den Auftrag, „die Anstrengungen, eine Vereinbarung zu erzielen,“ fortzusetzen. Damit dürften die Gespräche der Verhandlungsteams beider Seiten demnächst wieder aufgenommen werden. Sie waren am Sonntag nach einem gescheiterten Versuch, in der Nordirland-Frage einen Durchbruch zu erzielen, vorerst ausgesetzt worden.

November

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte im September bereits einen Brexit-Sondergipfel für November angekündigt, um die Verhandlungen über einen Austrittsvertrag abzuschließen. Dieses Sondertreffen wollen die EU-Staats- und Regierungschefs nun aber nur dann einberufen, wenn Barnier „entscheidende Fortschritte“ in den Gesprächen mit London feststellt.

Dezember

Spätestens jetzt muss laut britischen Diplomaten das Parlament in London mit dem Ratifizierungsverfahren des Austrittsvertrags beginnen. Mancher EU-Vertreter hält aber auch eine kürzere Zeit für machbar, falls auch noch der europäische Gipfel am 13. und 14. Dezember nötig ist, um die Brexit-Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Dann dürfte klar sein, ob es eine Vereinbarung geben wird oder ob es auf ein No-Deal-Szenario - also einen Austritt ohne Vertrag - hinausläuft.

Bis Februar 2019:

Gibt es eine Brexit-Vereinbarung, muss auch das Europaparlament sie ratifizieren. Es entscheidet über die Austrittsvereinbarung mit einfacher Mehrheit. Im Anschluss müssen die Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. Nötig sind dabei mindestens 20 EU-Länder, die für 65 Prozent der EU-Bevölkerung stehen.

29. März 2019:

Die britische EU-Mitgliedschaft endet. Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen und insbesondere ein Handelsabkommen würden erst danach folgen. Um dies zu ermöglichen, ist eine Übergangsphase bis Ende 2020 geplant, in der Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Britische Unternehmen hätten damit wie bisher Zugang zum europäischen Markt und umgekehrt. Mitentscheiden darf London in den EU-Gremien aber nicht mehr.

23. bis 26. Mai 2019

Wahl des neuen Europaparlaments, in dem es bisher 73 Abgeordnete aus Großbritannien gibt. Es soll fortan noch 705 statt bisher 751 Mitglieder haben. Ein Teil der durch den Brexit frei werdenden Sitze wird auf andere EU-Mitglieder verteilt.

31. Dezember 2020

Die Pflicht Großbritanniens zur Zahlung von EU-Mitgliedsbeiträgen unter dem laufenden mehrjährigen Finanzrahmen der Union endet mit der bisher vereinbarten Übergangsphase. Beide Seiten schließen inzwischen aber nicht mehr aus, dass diese Übergangsphase um bis zu ein Jahr bis Ende 2021 verlängert werden könnte. Damit wäre mehr Zeit für die Vereinbarung eines Handelsabkommens, mit dem eine dauerhafte Lösung der Nordirland-Frage eng verknüpft ist.