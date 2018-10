Munich Re - Nikolaus von Bomhard soll Aufsichtsratschef werden

München (APA/dpa) - Der frühere Munich-Re-Chef Nikolaus von Bomhard soll im kommenden Jahr neuer Aufsichtsratschef beim weltgrößten Rückversicherer werden. Der Nominierungsausschuss habe den 62-Jährigen zur Wahl in das Kontrollgremium empfohlen, teilte der Konzern am Donnerstag in München mit.

Im Fall seiner Wahl bei dem Aktionärstreffen am 30. April werde er für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagen. Dort soll er die Nachfolge des früheren BMW- und VW-Chefs Bernd Pischetsrieder antreten, der nicht wieder zur Wahl antritt. Nikolaus von Bomhard war von Anfang 2004 bis April 2017 Vorstandschef der Munich Re (Münchener Rück).

