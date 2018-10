Gewinn-Messe - RHI Magnesita-Chef: Handelsbarrieren schlecht für alle

Wien (APA) - „Handelsbarrieren sind immer schlecht für alle“, warnte der Chef des Feuerfest-Weltmarktführers RHI Magnesita, Stefan Borgas, am Donnerstag auf der Gewinn-Messe in Wien. Und er verwies auf Schätzungen, die dadurch negative Effekte auf die Weltkonjunktur befürchten.

Handelszölle würden der gesamten Weltwirtschaft schaden, meinte Borgas, auch wenn RHI Magnesita selbst von den US-Zöllen sogar profitiere - nämlich, weil durch die US-Einfuhrzölle auf bestimmte Produkte die inländische US-Stahlproduktion hoch sei. Dies bedeute mehr Geschäft für RHI Magnesita, und die Margen seien in den USA vergleichsweise besser als etwa in Nahost oder Asien, wo die US-Lieferanten sitzen, die aber nun Marktanteile in den Vereinigten Staaten verlören.

Mit dem Börsenkurs der in London gelisteten RHI Magnesita mit weltweit 14.000 Mitarbeitern zeigte sich Borgas nicht zufrieden, schrieb das aber im wesentlichen den internationalen Handelsthemen zu. Die Kurse anderer Industrieaktien hätten teils noch stärker gelitten. Und zweitens sei die seit November 2017 fusionierte RHI Magnesita in London noch „ein Neuling“, „wir werden erst von sechs, sieben Analysten gecovert“. Zudem sei das Handelsvolumen in London gering, wenn auch viermal so hoch wie jenes der RHI vorher in Wien. Ausgleichen soll das ein effizienteres IR-Team und eine stärkere Fokussierung auch auf nordamerikanische Investoren.

Die Dividende bezeichnete Borgas auf eine entsprechende Frage als „sehr niedrig“, „langfristig zu niedrig“ und stellte in Aussicht, dass es 2019 für das Kalenderjahr 2018 „wahrscheinlich eine Dividendenerhöhung“ geben werde, auf welche Höhe sei noch offen. Das Geschäft der RHI Magnesita laufe besser als vor einem Jahr selbst prognostiziert, auch der Schuldenabbau funktioniere besser, wenngleich die Nettoschulden (derzeit das 1,5-Fache des EBITDA) noch einen Tick tiefer sein sollten.

Für den Standort Radenthein in Kärnten wird laut Borgas überlegt, diesen zu einem Schlüssel-Standort für die Digitalisierung in der Produktion zu machen und dort eventuell auch Jugendliche aus dem In- und Ausland selbst auszubilden und dann innerhalb des Konzerns weiterzuvermitteln.

Im ersten Halbjahr setzte RHI Magnesita heuer 1,5 Mrd. Euro um, im Vorjahresvergleich waren es (pro forma berechnet) 1,2 Mrd. Euro, wenn auch nicht leicht vergleichbar. Bei den Synergien durch die Fusion ist man besser als geplant unterwegs, deshalb wurde im Frühjahr das Ziel von 70 Mio. Euro bis Ende 2020 auf 110 Mio. Euro angehoben, wie Borgas auf der Gewinn-Messe erinnerte. Die Neunmonatszahlen kommen am 5. November.

~ ISIN NL0012650360 WEB http://www.rhi-ag.com ~ APA278 2018-10-18/13:28