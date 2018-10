Fincantieri baut vier weitere MSC-Kreuzfahrtschiffe

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA118 vom 18.10.2018 muss es im ersten Satz richtig heißen: ... von der Schweizer Kreuzfahrtgesellschaft (nicht: US-Kreuzfahrtgesellschaft) MSC Cruises ... --------------------------------------------------------------------- ~ Rom (APA) - Italiens teilprivatisierte Schiffswerft Fincantieri hat von der Schweizer Kreuzfahrtgesellschaft MSC Cruises einen Auftrag für den Bau von vier Kreuzfahrtschiffen erhalten. Ein entsprechendes Memorandum wurde am Donnerstag unterzeichnet, wie Fincantieri am Donnerstag mitteilte. Der Deal hat ein Volumen von mehr als zwei Mrd. Euro,

Die Schiffe mit 500 Kabinen sollen ab dem Frühjahr 2023, jeweils eines pro Jahr, geliefert werden. Mit dem Auftrag verdoppelt sich die Zahl der Schiffe, die Fincantieri für MSC Cruises bauen wird, auf acht. Die Kreuzfahrtgesellschaft will bis 2027 17 neue Schiffe bauen lassen. Damit verbunden sind Investitionen in Höhe von insgesamt 13,6 Mrd. Euro.

Seit Juni 2017 sind drei neue Schiffe (MSC Meraviglia, MSC Seaside und MSC Seaview) im Einsatz. Weitere Schiffe (MSC Bellissima und MSC Grandiosa) werden im Februar und Oktober 2019 geliefert.

Fincantieri hat 2017 einen Rekordumsatz von über 5 Mrd. Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg gegenüber dem Jahr davor um 28 Prozent auf 341 Mio. Euro. Die Schiffwerft beschäftigt 20.000 Personen.