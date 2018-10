Pkw prallte gegen Kleinbus: Sechs Verletzte im Bezirk Baden

Pottendorf (APA) - Bei einer Frontalkollision eines Pkw mit einem Kleinbus haben am Mittwochnachmittag in Pottendorf (Bezirk Baden) sechs Personen Blessuren davongetragen. Der 23-jährige Lenker des Autos, der mit seinem Fahrzeug in Schleudern gekommen war, wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Der von einem 61-Jährigen gelenkte Kleinbus war mit insgesamt sieben Personen besetzt. Vier Insassen im Alter von 29 bis 51 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 23-Jährige Beifahrer des Pkw-Lenkers erlitt ebenfalls leichte Blessuren.