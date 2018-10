Gewinn-Messe - Brexit: Nowotny für Übergangszeiten bei Euro-Clearing

Wien (APA) - Nationalbank-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny spricht sich im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit) für eine Übergangszeit für das Euro-Clearing aus, das bisher hauptsächlich in London durchgeführt wird. Unter Clearing versteht man die Abrechnung und Abwicklung von Wertpapiergeschäften. Dabei geht es um riesige Summen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat schon seit Jahren eine klare Position zum Euro-Clearing und ist deswegen bereits vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gezogen. Demnach muss die Abwicklung und Abrechnung von Wertpapiergeschäften in Euro prinzipiell im Euroraum stattfinden. Diese Aktivität müsste also von London, dem größten Bankenzentrum Europas, in den Euroraum - also etwa nach Frankfurt oder Paris - verlagert werden, sagte Nowotny am Donnerstag auf der Gewinn-Messe in Wien.

„Offen gesagt, es geht um riesige Beträge und komplexe Zusammenhänge, sodass wir überlegen müssen, Übergangszeiten miteinzubeziehen“, so Nowotny. Die EZB weise die Banken schon lange darauf hin, sich darauf vorzubereiten. „Es darf keine Phase der Unsicherheit entstehen. Speziell bei einem harten Brexit müssen wir im Finanzbereich alles sicherstellen, damit es nicht zu abrupten Situationen kommen kann“, sagte Nowotny.

„Als Notenbank beobachten wir leider, dass die Gefahr eines harten Brexit, also einer Nichteinigung, größer wird“, so Nowotny. Deshalb verlange man von den Banken, sich sehr intensiv darauf vorzubereiten. Konkret geschehe das bereits, viele Banken würden bereits Aktivitäten von London in den Eurobereich verlegen - leider nicht nach Österreich. „Wir haben jedes Interesse, dass dieser bei weitem wichtigste Finanzplatz Europas auch im Falle eines harten Brexit funktioniert“, so Nowotny, etwa als Handelsstelle für Derivate. „Die rechtliche Stabilität von Verträgen muss gesichert sein“. Das werde sicher erreicht werden, aber es sei noch einiges zu tun

