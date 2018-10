Frankfurter Rentenmarkt tendiert wenig verändert

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Kassahandel wenig bewegt. Die Umlaufrendite verharrte auf 0,31 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 42 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,030 Prozentpunkten. Dem standen 12 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,06 Punkten gegenüber. Der Saldo der von der Bundesbank gehandelten Anleihen war ausgeglichen.

Der Anstieg der Renditen in Italien bewegte sich im europäischen Rahmen. Premierminister Giuseppe Conte hatte sich in Brüssel moderat zum Haushaltsstreit mit der EU-Kommission geäußert. „Mir ist vollkommen bewusst, dass das kein Haushaltsentwurf ist, den sich die Kommission erhofft hat“, sagte Conte. „Wir werden natürlich auf die kritischen Einwände antworten“, betonte er. Angeblich sei Bundeskanzlerin Angela Merkel „sehr beeindruckt“ von den geplanten Strukturreformen gewesen.