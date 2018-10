Causa Firtasch: EuGH fällt Entscheidung in relevantem Parallelfall

Luxemburg/Wien/Kiew (APA) - Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg wird am 24. Oktober eine Entscheidung zu einem Parallelfall bekanntgeben, die vom Obersten Gerichtshof (OGH) im Zusammenhang mit der Auslieferungscausa Dmytro Firtasch abgewartet wird. Dessen Anwälte schlossen zuletzt nicht aus, dass der OGH anschließend schnell entscheiden könnte, ob der ukrainische Oligarch an die USA ausgeliefert werden kann oder nicht.

Österreichs Oberster Gerichtshof hatte am 12. Dezember 2017 beschlossen, die Durchführung einer Auslieferung von Dmytro Firtasch an die USA zu „hemmen“ und vor einer endgültigen Entscheidung in dieser Auslieferungscausa die Klärung einer Grundrechtsfrage durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in einem anderen Fall abzuwarten.

Dieser andere Fall ist seit Mai 2017 in Luxemburg anhängig und bezieht sich auf österreichische Rechtshilfe in einem Schweizer Strafverfahren zu Steuerdelikten. Die Betroffenen sahen darin einen zu berücksichtigenden Verstoß gegen EU-Grundrechte. In seinem Schlussantrag vor dem EuGH widersprach der zuständige Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Øe am 5. Juni 2018 dieser Ansicht. Ob der EuGH nächste Woche seinem Vorschlag folgen wird, ist unklar.

Würde sich die Rechtsmeinung von Saugmandsgaard Øe durchsetzen, sänken die Chancen Firtaschs, eine etwaige Auslieferung in die USA vor österreichischen Gerichten abzuwenden. Bereits am 21. Februar 2017 hatte das Oberlandesgericht (OLG) Wien seine Auslieferung für nicht unzulässig erklärt. Die Anwälte des Ukrainers, der sich im Zusammenhang mit einem US-amerikanischen Haftbefehl seit 2014 zwangsweise in Österreich aufhält, hatten anschließend dagegen einen Erneuerungsantrag beim OGH eingebracht und damit einstweilen eine Hemmung seiner möglichen Auslieferung erwirkt.

Nach dem 24. Oktober und der Entscheidung aus Luxemburg muss sich jedenfalls ein Senat des OGH erneut mit Firtasch beschäftigen. Es gebe in diesem Fall bisher keinen Termin für eine Entscheidung, erklärte am Donnerstag eine OGH-Sprecherin auf Anfrage der APA.

„Zwar ist unmöglich mit Gewissheit zu prognostizieren, aber die Anwälte von Herrn Firtasch glauben, dass der österreichische Oberste Gerichtshof schnell entscheiden wird und Herr Firtasch kurz nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von einer Auslieferung betroffen sein könnte“, schrieb Firtaschs US-amerikanischer Anwalt Dan K. Webb am 9. Oktober 2018 in einem Brief an die Chicagoer Richterin Rebecca R. Pallmeyer, der im US-amerikanischen Gerichtsregister veröffentlicht wurde. Firtaschs österreichischer Pressesprecher Daniel Kapp betonte am Mittwoch auf APA-Nachfrage, dass die weitere zeitliche Abfolge in dieser Causa unvorhersagbar sei, eine schnelle Entscheidung jedoch nicht ausgeschlossen werden könne.

Dem Ukrainer werden in den USA Bestechungsdelikte im Zusammenhang mit einem nie realisierten Titanerz-Projekt in Indien vorgeworfen. Er selbst weist alle Anschuldigungen zurück.

Würde der OGH Firtaschs Antrag abweisen und damit eine Auslieferung des Ukrainers an die USA für zulässig erklären, müsste Justizminister Josef Moser (ÖVP) eine finale politische Entscheidung in dieser Frage treffen.

Letzteres entbehrt angesichts Mosers ehemaliger Verbindungen zu den Firtasch-Anwälten Dieter Böhmdorfer und Rüdiger Schender nicht einer gewissen Brisanz: Als Böhmdorfer 2000 auf einem FPÖ-Ticket Justizminister und Schender 1999 Nationalratsabgeordneter der FPÖ wurde, war Moser Klubdirektor des freiheitlichen Parlamentsklubs. Im Justizministerium selbst wolle man sich erst nach der Entscheidung von EuGH und OGH mit der Causa Firtasch beschäftigen, erklärte am Donnerstag eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber der APA. „Bundesminister Josef Moser hat Dmytro Firtasch nie getroffen“, betonte sie auf Nachfrage.

Parallel zu Problemen mit den USA droht dem Oligarchen, dem insbesondere als Besitzer des reichweitenstarken ukrainischen Fernsehsenders Inter politische Einflussmöglichkeiten nachgesagt werden, aber auch in seiner Heimat Ungemach. Im Zusammenhang mit angeblichen Steuerdelikten, die Firtaschs Firmenimperium in der Ukraine betreffen, kündigte Generalsstaatsanwalt Jurij Luzenko vergangene Woche an, den in Wien lebenden Oligarchen in Strafverfahren zum Beschuldigten erklären zu wollen. Bereits Anfang 2018 war es zu Hausdurchsuchungen bei Firmen von Firtaschs Group DF gekommen. Vertreter des Oligarchen bezeichneten damals diese Maßnahmen als weiteren Versuch auf die Gruppe und ihren Aktionär Firtasch Druck auszuüben und beklagten eine systematische Kampagne durch ukrainische Behörden seit 2014.

(Alternative Schreibweisen: Dmitri Firtasch, Henrik Saugmandsgaard Öe)

