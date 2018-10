Van der Bellen traf serbische Parlamentspräsidentin

Belgrad/Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am zweiten Tag seines Besuchs in Belgrad mit der serbischen Parlamentspräsidentin Maja Gojkovic zusammengetroffen. Bei dem Gespräch sei es um den EU-Beitritt Serbiens gegangen, hieß es im Anschluss an die Zusammenkunft am Donnerstagvormittag. Van der Bellen und Gojkovic seien sich zudem einig gewesen, dass der Dialog Belgrad-Pristina fortgesetzt werde.

Danach besuchten Van der Bellen und der serbische Präsident Aleksandar Vucic den „Novo Groblje“, den Belgrader Neu-Friedhof, um des Endes des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren zu gedenken. Vucic und Van der Bellen legten gemeinsam am Denkmal für die gefallenen serbischen Soldaten und vor der Gedenkkapelle zum Andenken an die Gefallenen der österreichisch-ungarischen Armee Kränze nieder.

Dabei handelte es sich laut Botschaft um die erste Kranzniederlegung eines Staatsoberhauptes bei der österreichisch-ungarischen Gedenkstätte. Am Denkmal für die serbischen Soldaten hätten noch nie zwei Präsidenten gleichzeitig gestanden.

„Am Novo Groblje sind 640 österreichisch-ungarische Soldaten begraben, die zwischen 1914 und 1915 bei den Kämpfen um Belgrad gefallen sind“, erklärte Verteidigungsattache Thomas Ahammer. Genau 320 davon seien Österreicher und 320 Ungarn gewesen.

Die einzige römisch-katholische Gedenkstätte am Neu-Friedhof sei im Sommer 1915 eingeweiht und im vergangenen Jahr renoviert worden, so Ahammer. Am 10. November werde eine Gedenkveranstaltung mit österreichischen, serbischen und ungarischen Gardesoldaten stattfinden, zu der auch Kardinal Christoph Schönborn erwartet wird.