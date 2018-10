Gewinn-Messe - Nowotny beharrt auf OeNB als Bankenaufsicht

Wien (APA) - Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny hat neuerlich betont, dass er es für effizienter hält, wenn die Aufsicht über die österreichischen Banken weiterhin auch bei der Nationalbank (OeNB) angesiedelt bleibt. „Der gegenwärtige Zustand ist vielleicht durchaus sinnvoll“, betonte Nowotny am Donnerstag auf der Gewinn-Messe in Wien.

„Die Bankenaufsicht ist in Österreich in guten Händen, kann aber natürlich verbessert werden“, sagte Nowotny.

Laut Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) soll es wie berichtet nicht beim Status quo bleiben. Doppelgleisigkeiten müssten abgebaut werden. Fix angestrebt wird von ihm eine klare Trennung von Aufsicht und Regulierung. Löger will die Gespräche auf Regierungsebene in den nächsten Wochen so weit bringen, „dass wir heuer in der Lage sind, eine politische Entscheidung zu fixieren“.

Dass die Vorortprüfungen und die Analyse von der Nationalbank gemacht und die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) die rechtliche Seite mache, also die Bescheide vergebe, entspreche dem System in Deutschland, wo die Bankenaufsicht zwischen Bundesbank und BaFin aufgeteilt sei, so Nowotny heute. Auch auf europäischer Ebene sei die Aufsicht über die 120 größten Banken an EZB übergeben worden. Zudem habe die FMA noch viele anderer Funktionen. Das bisherige System funktioniere gut und sei durchaus effizient.

„Sehr gefährlich“ wäre es, die Bankenaufsicht gänzlich in die FMA zu geben. „Das ist ja eine der Lehren, die in der Finanzkrise gezogen wurden, dass in der Krise die Notenbank unmittelbar Kenntnis davon hat, was in den Banken vorgeht, weil sie muss ja Liquidität beisteuern“, sagte Nowotny.

In Hinblick auf die laufende Herbstlohnrunde meinte Nowotny, dass Österreich in der Vergangenheit mit der „Benya-Formel“ immer ganz gut gefahren sei. Relevant für die Nationalbank sei, wie sich insgesamt die Löhne in einem Land entwickeln. Als Bezugsgröße diene nicht nur die Inflationsrate sondern auch die reale Wirtschaftsentwicklung. Darauf habe er hinweisen wollen. Nowotny hat wie berichtet die 5-Prozent-Lohnforderung der Metaller-Arbeitnehmer kürzlich „als nicht besonders überschießend“ bezeichnet. Bei Anwendung der Benya-Formel käme man aber nicht auf 5, sondern auf rund 2,4 bis 2,8 Prozent (2,1 Prozent Inflation plus zumindest der Hälfte der Produktivitätssteigerung von 0,7 Prozent).

Die größte Herausforderung im aktuellen konjunkturellen Umfeld sei, dass es ein „soft landing“ gibt, ohne dass es zu Brüchen in der Konjunktur kommt. Derzeit gebe es noch ein gutes Wachstum der Weltwirtschaft. Die Herunter-Revisionen etwa durch den IWF zeigten aber, dass es Spannungen gebe. Das große Thema dabei sei der latente Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch die Emerging Markets könnten durch die Dollar-Anhebung in Problem kommen.

„Insgesamt haben wir weltweit einen der längsten Aufschwungphasen der Nachkriegszeit. Einen ewigen Aufschwung gibt es nicht“, so Nowotny. In manchen Teilen gebe es Überhitzungstendenzen - an den Immobilienmärkten oder an den US-Aktienmärkten in gewissen Kategorien. Insofern sei eine gewisse Korrektur anzunehmen.

„Derzeit sieht es so aus, dass es zwar eine Abschwächung aber keine abrupten Brüche gibt“, so Nowotny.

