„Staatenbund“ - Zweiter Angeklagter: „Ich habe sie beschützt“

Graz (APA) - Als zweiter Beschuldigter ist am Donnerstag ein pensionierter Gendarm befragt worden. Er galt als Stellvertreter und enger Mitarbeiter der Präsidentin, er selbst will nur als eine Art Bodyguard tätig gewesen sein. Zu den Versammlungen des Staatenbundes sei er gekommen, weil ihn die „Auflagen der Alliierten“ interessiert hätten, die angeblich dort besprochen wurden.

„Ich bin hier unschuldig und unter Zwang als lebender Mensch“ musste auch der Zweitbeschuldigte loswerden, bevor er sich zur Befragung vor das Mikrofon setzte.

Er erzählte, wie er von Bekannten gehört habe, dass beim Stammtisch des „Staatenbundes“ unter anderem „die Auflagen der Alliierten“ besprochen werden würden. „Davon habe ich in meiner Ausbildung nie etwas gehört“, meinte er. „Ist für Sie Österreich noch Besatzungszone der Alliierten?“, fragte die Richterin. „Das kann ich Ihnen nicht sagen, es gibt dazu zwei Schreiben von der Präsidentschaftskanzlei, aber die habe ich nicht“, antwortete der Angeklagte. Er wusste nur, dass es laut dem „Kontrollgesetz der Alliierten“ keine Beamten gebe - was für ihn als pensionierten Gendarm eher ungünstig wäre.

Er schloss sich bald dem Verein an, war aber in erster Linie für die „körperliche Unversehrtheit“ der Präsidentin zuständig „mit organisatorischen Dingen habe ich nichts zu tun gehabt.“ Immerhin fuhr er aber nach eigenen Angaben in die Schweiz, um bei einer Bank sein Treuhandkonto einzusehen. Laut „Staatenbund“-Ideologie gibt es für jeden Menschen ein ordentliches Vermögen auf einem Konto, man muss sich nur per Urkunde „lebend“ melden, um darauf Anspruch zu haben. Nachdem er das gemacht hatte, nahm er bei der „Bank für internationalen Zahlungsausgleich“ Einblick in sein Konto. „Mein Name stand dort, und es waren 17 Milliarden Dollar für mich verbucht“, schilderte er. „Haben Sie sich nie Gedanken gemacht, ob das echt ist oder ob das Betrüger sind?“, fragte die Richterin. „Gedanken schon, aber würden Sie es wagen, eine Schweizer Bank als betrügerisch hinzustellen?“, empörte sich der Befragte.

Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.