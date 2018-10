Geldautomaten in OÖ mit Spanngurt aus der Verankerung gerissen

Nöstlbach (APA) - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag aus dem Foyer einer Bank in Nöstlbach (Bezirk Linz-Land) einen Geldautomaten gestohlen. Die Täter legten einen Spanngurt um das Gerät, banden das Seil an einen Pkw und fuhren los. Danach transportierten sie den so aus der Verankerung gerissenen Automaten mit einem Wagen ab. Den Pkw dürften sie gestohlen haben, teilte die Polizei Oberösterreich mit.