„Cum Ex“ - SPÖ und Liste Pilz fordern mehr Prüfer

Wien (APA) - Die SPÖ und die Liste Pilz fordern von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) im Lichte des „Cum-Ex“-Skandals, mehr Prüfer einzustellen. Beide Parteien haben zum Thema parlamentarische Anfragen gestellt, die SPÖ noch an Löger-Vorgänger Hans-Jörg Schelling (ÖVP), die Liste Pilz kürzlich an Löger. Beide Oppositionsparteien fühlten sich von den jeweiligen Finanzministern „abgewiegelt“.

„Der Finanzminister soll endlich eine Gesamtschau abgeben, wie hoch der Schaden ist“, fordert Kai Jan Krainer (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung. Zudem solle der Finanzminister einer Empfehlung des Rechnungshofs nach kommen und dem „Cum-Ex“-Betrugsmodell mit einer klaren gesetzlichen Regelung einen Riegel vorschieben. „Gerade in der Finanzverwaltung hat sich bereits mehrfach gezeigt, dass zusätzliches Personal in der Regel ein Vielfaches dessen einbringt was es kostet“, so Bruno Rossmann (PILZ) am Donnerstag.