Kunasek erörterte mit griechischem Minister Kammenos Assistenzmodell

Athen/Wien (APA) - Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat seinem griechischen Amtskollegen Panos Kammenos am Donnerstag einen Arbeitsbesuch in Athen abgestattet. Dabei erörterten die beiden den Vorschlag der EU-Ratspräsidentschaft, ein Assistenzmodell zur zivil-militärischen Zusammenarbeit nach österreichischem Vorbild auf europäischer Ebene einzuführen, wie das Ministerium in einer Aussendung mitteilte.

Griechenland hat die grundsätzliche Sorge, dass in seine Souveränität eingegriffen wird. Kunasek betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen, funktionierenden, europäischen Außengrenzschutzes: „Es geht nicht darum, dass Soldaten die Aufgaben der Polizei übernehmen. Aber das Militär verfügt über Fähigkeiten, mit denen zivile Organisationen in der Bewältigung von sicherheitspolitischen Herausforderungen abseits militärischer Missionen unterstützt werden könnten. Hier ergeben sich klare Synergien“, so der österreichische Minister. „Wir haben in Österreich gute Erfahrungen mit diesem Assistenzmodell und wollen diese Idee auf die europäische Ebene heben.“

Themen des Gesprächs waren außer der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft und dem Schutz der EU-Außengrenze die strategische Lage am Westbalkan und im Mittelmeerraum. Beim Thema Westbalkan unterstrich Kunasek die Notwendigkeit „nicht über, sondern mit den Partnern auf dem Westbalkan auf Augenhöhe zu sprechen“. Gesprochen wurde hierbei auch über die Wahlen in Bosnien-Herzegowina, den Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo, sowie den Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien.

Die Verteidigungsminister vereinbarten die Fortsetzung und Weiterentwicklung der nach eigenen Angaben sehr erfolgreichen Kooperation im Rahmen der Offiziersausbildung sowie der Ständigen Strukturierten EU-Militärzusammenarbeit (PESCO) im Bereich der Cyber-Bedrohung. Zum Abschluss des Besuchs legten die beiden Verteidigungsminister gemeinsam einen Kranz beim Denkmal des unbekannten Soldaten in Athen nieder.