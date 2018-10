Sozialversicherung - Grazer Trillerpfeifenkonzert gegen Kassenreform

Graz (APA) - In Graz haben am Donnerstag einige hundert Menschen vor der steirischen Gebietskrankenkasse mit Trillerpfeifen gegen die Sozialversicherungsreform der Regierung demonstriert. Eine Betriebsversammlung wurde auf die Straße verlegt, dann eine Menschenkette ums Gebäude geformt. Ein Gewerkschafter sagte in einer Rede, man sei nicht gegen etwas, sondern für das „beste Gesundheitssystem der Welt“.

Die Demonstration der GPA-djp dauerte etwas eine halbe Stunde, es fanden sich auch der steirische ÖGB-Chef Horst Schachner und AK-Präsident Josef Pesserl ein. Der ÖGB-Regionalvorsitzende für Graz und SPÖ-Gemeinderat Gerald Haßler sagte in seiner Ansprache, am Mittwoch sei mit dem Fest „150 Jahre GKK in der Steiermark“ ein schöner Tag und gleichzeitig ein trauriger gewesen, denn „es war der letzte Geburtstag der steirischen GKK“. Ihm sei seit der Jahrestag-Feier des Nationalratswahl-Ergebnisses von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz im Wiener Uniqa-Tower „klar geworden, warum das Gesundheitssystem seit Jahren schlecht geredet wird“. Das Kerngeschäft von Versicherungen sei Unfall- und Krankenversicherung. „Wenn‘s so weiter geht, dann gibt‘s bald Behandlung nur noch auf Kreditkarte und nicht auf E-card“, sagte Haßler. „Mit der Gesundheit von Menschen spielt man nicht“, sagte der Gewerkschafter.

Ab 2020 hätte man in der Steiermark keine Budget- und Personalhoheit mehr, sagte Haßler. „Dann wird in Wien entschieden, ob es ein Ambulatorium in Graz oder eine Außenstelle in Liezen gibt oder nicht“, so Haßler. Die stellvertretende Geschäftsführerin der GPA-djp, Abg. Verena Nussbaum (SPÖ) sagte, kein Unternehmen der Welt halte eine Reduktion des Personals um 30 Prozent in den nächsten Jahren aus. Die Reformvorhaben seien der „größte Diebstahl in der Zweiten Republik“, da sie den steirischen Beitragszahlern ihre Krankenkasse nähmen.

