Französischer Soldat in Mali tödlich verunglückt

Paris (APA/dpa) - Ein französischer Soldat ist bei einer Anti-Terror-Mission im westafrikanischen Mali tödlich verunglückt. Der Soldat sei am Vortag in Gao bei einem Unfall ums Leben gekommen, teilte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly am Donnerstag in Paris mit. In Gao sind auch rund 1.000 Soldaten der deutschen Bundeswehr stationiert, die sich an der UN-Mission Minusma beteiligen.

Frankreich kämpft in der Sahelzone mit der rund 4.500 Soldaten starken Militäroperation Barkhane gegen islamistische Terroristen. Viele der Extremisten, die sich in den Weiten der Sahara verstecken, haben der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen.