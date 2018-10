US-Börsen geben klar nach - Dow Jones verliert 0,51 Prozent

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn schwächer tendiert. Belastend auf die Wall Street drückt bereits seit dem Vorabend, dass die Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert hatte.

Eine Reihe vom Mitgliedern sah die Notwendigkeit, den Leitzins künftig zeitweise über das aus ihrer Sicht langfristige Niveau anzuheben, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses.

Gegen 15.45 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 130,59 Einheiten oder 0,51 Prozent auf 25.576,09 Zähler. Der S&P-500 Index gab 14,03 Punkte oder 0,50 Prozent auf 2.795,18 Zähler ab. Der Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 47,50 Punkte oder 0,62 Prozent auf 7.595,21 Einheiten.

Positive Signale kamen von der Konjunkturfront und bestärkten damit die Sorgen vor anziehenden US-Zinsen. In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet gefallen. Die Zahl der Anträge ging um 5.000 auf 210.000 zurück. Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigt sich damit weiter in einer robusten Verfassung. Mitte September war mit 202.000 Anträgen der niedrigste Stand seit 1969 erreicht worden. Weiters hat sich in den USA das Geschäftsklima in der Region Philadelphia weniger als erwartet eingetrübt.

Unter den Einzelwerten gaben die Titel von Travelers 0,8 Prozent ab. Ein Jahr nach der schweren Hurrikan-Serie verdiente der Schadenversicherer im dritten Quartal wieder deutlich mehr. Dazu trugen vor allem deutlich geringere Schäden durch Naturkatastrophen bei.

Um 3,8 Prozent nach oben sprangen die Anteilsscheine von Praxair. Offenbar scheinen nun auch die US-Wettbewerbshüter grünes Licht für eine Fusion des Gasekonzerns mit dem deutschen Konkurrenten Linde zu geben. Laut dem „Manager Magazin“ gab die US-Wettbewerbsbehörde FTC eine mündliche Zusage.

Zudem verklagte der Online-Handelskonzern Ebay Amazon, weil der Konkurrent angeblich auf illegale Weise hunderte Top-Verkäufer abwerben wollte. Mitarbeiter von Amazon sollen über Jahre hinweg Ebays E-Mail-System ausgenutzt haben, um besonders absatzstarke Händler auf die eigene Plattform zu locken. Ebay fordert eine richterliche Unterlassungsverfügung sowie Schadenersatz und Geldstrafen. Die Amazon-Papiere fielen um 0,4 Prozent und Ebay gaben 1,1 Prozent nach.

Satte 5,6 Prozent verloren die Anteilsscheine von Gap. Analyst Matthew Boss von der Bank JPMorgan rechnet bei der Modekette mit zunehmendem Margendruck. Zudem halte die Umsatzschwäche an.

