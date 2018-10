Wohnungen von mutmaßlichen G-20-Tätern in Spanien durchsucht

Hamburg (APA/AFP) - Bei ihren Ermittlungen zu den G-20-Krawallen vom vergangenen Jahr hat die Hamburger Polizei am Donnerstag die Wohnungen von zwei Verdächtigen in Spanien durchsuchen lassen. Der 33-jährige Brite und die 28-jährige Spanierin sollen zusammen mit anderen gezielt zu dem Gipfeltreffen gereist sein, um sich an den Ausschreitungen zu beteiligen, wie die Beamten in der Hansestadt mitteilten.

Demnach agierten sie als Teil einer Gruppe, die durch eine „hohe Gewaltbereitschaft“ gegen Polizisten auffiel. Konkret wird ihnen vorgeworfen, Steine und Flaschen auf Einsatzkräfte geworfen zu haben. Die Razzia in Wohnungen in Madrid und Itero de la Vega dienten der Suche nach Beweisen. Festnahmen gab es nicht.

Während des Hamburger G-20-Gipfels im Juli vergangenen Jahres hatte es mehrtägige schwere Krawalle gegeben, an denen sich den Behörden zufolge viele Täter aus dem europäischen Ausland beteiligten. Die Hamburger Polizei versucht seitdem mit großem Aufwand, Verdächtige zu identifizieren. Es gab schon mehrere Razzien im In- und Ausland.