APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 18. Oktober

EU will weiter Einigung mit Großbritannien zum Brexit suchen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel in Brüssel für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit ausgesprochen. Da bisher „nicht ausreichende Fortschritte erzielt worden seien“, werde aber vorerst kein Sondergipfel im November für einen möglichen Abschluss der Gespräche einberufen, hieß es nach Abschluss des Treffens aus EU-Kreisen am Mittwochabend in Brüssel. Die britische Premierministerin Theresa May zeigte sich am Donnerstag offen für eine längere Übergangsphase nach dem Brexit, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte May am Donnerstag in Brüssel. Es ginge aber nur um einige Monate, und sie sei fest überzeugt, dass diese Notfalloption letztlich nicht gebraucht werde, betonte sie.

Kurz will bei Migration weg von Quotenlösung

Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) setzt beim Migrationsthema auf eine Abkehr von verpflichtenden Flüchtlingsquoten. Die EU sei in der Migrationsdebatte durch den Streit um Quoten jahrelang in der Sackgasse gesteckt, sagte Kurz am Donnerstag in Brüssel. „Wir wollen jetzt den Weg der Solidarität statt verpflichtender Quoten gehen.“ EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach sich für finanzielle Sanktionen gegenüber jenen EU-Staaten aus, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen.

EU-Kommission fordert Italien zu „Klärung“ seiner Budgetpläne auf

Brüssel - Die Verschuldungspläne der neuen italienischen Regierung stoßen auf Bedenken der EU-Kommission: EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani deponierte bereits seine Ablehnung, EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici verlange von Italien „Klärungen“ zu dem Budgetentwurf, hieß es am Donnerstag bei der EU in Brüssel. Die rechts-populistische Regierung in Rom plant in ihrem Haushaltsentwurf eine deutlich höhere Neuverschuldung als mit Brüssel vereinbart. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte am Mittwoch am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel allerdings erklärt, er sehe „keinen Spielraum“ für Änderungen an dem Entwurf.

Lega-Chef Salvini erwägt Kandidatur als EU-Kommissionspräsident

Rom - Der italienische Vizepremier Matteo Salvini überlegt als Spitzenkandidat einer populistischen Parteienallianz bei der EU-Wahl und damit für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zu kandidieren. Derzeit führe er Gespräche mit den „polnischen und ungarischen Freunden“, sagte der Chef der rechten Lega in einem Interview mit der Zeitung „La Repubblica“ (Donnerstag). FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky zeigte sich über die Pläne Salvinis erfreut, auch die rechtspopulistische deutsche AfD begrüßte dessen Überlegungen. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban ließ über seinen Kabinettsminister Antal Rogan dagegen ausrichten, er unterstütze den bayerischen CSU-Politiker Manfred Weber als Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP).

Van der Bellen: Serbien in Debatte über Zukunft der EU einbeziehen

Belgrad/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung des 8. Belgrader Sicherheitsforums bekräftigt, dass Serbien als EU-Beitrittskandidat in die Debatte über die Zukunft der Union einzubeziehen sei. „Serbien spielt eine Schlüsselrolle bei der Sicherheit und Stabilität in dieser Region“, sagte Van der Bellen am Donnerstagvormittag vor den Konferenzteilnehmern in Bezug auf den Westbalkan. Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic forderte in seiner Rede von der Europäischen Union mehr sichtbare Resultate im Annäherungsprozess Serbiens.

EU gibt Entwarnung: Namen an Klingeln und Postkästen dürfen bleiben

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat Medienberichte dementiert, wonach die EU-Datenschutzverordnung Namensschilder an Klingeln und Postkästen verbietet. Ein Sprecher der EU-Behörde erklärte am Donnerstag in Brüssel, die EU-Verordnung reguliere diesen Bereich nicht. Sie erfordere auch nicht, dass Namen von Klingeln und Postkästen entfernt würden. Anderslautende Behauptungen seien „einfach falsch“. Zuständig für die Auslegung der Datenschutzverordnung seien die nationalen Datenschutzbehörden. In Wien war die Debatte durch die Beschwerde eines Gemeindebaumieters über seinen Namen an der Gegensprechanlage entstanden.

Apple-Steuerstreit: EU-Kommission stellt Verfahren gegen Irland ein

Brüssel - Im Streit um illegale Steuervergünstigen für den iPhone-Hersteller Apple hat die EU-Kommission ihr Verfahren gegen Irland eingestellt. Zuvor hatte der Technologie-Konzern mehr als 14 Milliarden Euro auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Diese Zahlung gleiche die Wettbewerbsverzerrung aus, teilte die Kommission am Donnerstag mit. Die EU-Wettbewerbshüter waren 2016 zu dem Ergebnis gekommen, dass Irland Apple illegale Steuervorteile in Milliardenhöhe gewährt hatte. Wegen der Weigerung Irlands, das zu wenig gezahlte Geld plus Zinsen nachzufordern, leitete die EU-Kommission im Jahr 2017 juristische Schritte vor dem Europäischen Gerichtshof ein. Das nun von Apple auf einem Treuhandkonto bereitgestellte Geld soll endgültig ausgezahlt werden, wenn EU-Gerichte über noch laufende Einsprüche von Apple und Irland entschieden haben.