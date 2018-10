Van der Bellen beendet Serbien-Reise mit Lehrlingsbesuch

Belgrad/Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine zweitägige Serbien-Reise mit einem Zusammentreffen mit den Schülern der ersten von der Austrian Development Agency (ADA) kofinanzierten serbischen Lehrlingsklasse für den Lehrberuf „Speditionskaufmann“ am Donnerstagnachmittag am Zollterminal von Belgrad beendet.

Dabei wurden die Ausbildungsverträge für die 30 Schülerinnen und Schüler zwischen sieben Speditionsunternehmen und der Belgrader Verkehrsschule Zemun unterzeichnet. „Wir Schüler bekommen die Gelegenheit, uns in einem echten Arbeitsumfeld praktische Fertigkeiten anzueignen“, sagte eine Schülerin am Donnerstagnachmittag bei dem Zusammentreffen und äußerte die Hoffnung, durch die duale Ausbildung schnell gut bezahlte Arbeit zu finden. Die Arbeitslosigkeit in Serbien lag 2017 bei 15 Prozent und das serbische Durchschnittsgehalt lag im Jahr 2017 bei 545 Euro brutto (395 Euro netto) monatlich - dementsprechen verlassen sehr viele junge Menschen auf der Suche nach besseren Berufsaussichten das Land.

Laut der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) werden im Rahmen des serbisch-österreichischen Projekts „Dual VET Serbia“ über 600 Lehrlinge in mehr als 100 Firmen nach österreichischem Vorbild unter anderem in den Berufen Einzelhandel, Bautechniker und Hotelkaufmann dual geschult.

Insgesamt werden in Serbien mehr als 4.000 Lehrlinge in rund 600 Firmen ausgebildet, die zum Teil Niederlassungen österreichischer, deutscher und Schweizer Unternehmen als auch serbische Firmen seien. Die WKÖ unterstützt die serbische Wirtschaftskammer dabei, die Betriebe in ganz Serbien zu betreuen und gemeinsam mit dem Unterrichtsministerium neue Lehrberufe zu entwickeln.

Auf dem Programm von Van der Bellens Besuch in Belgrad standen Treffen mit seinem Amtskollegen Aleksandar Vucic, Premierministerin Ana Brnabic sowie Parlamentspräsidentin Maja Gojkovic, bei denen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die EU-Perspektive Serbiens sowie der Belgrad-Pristina Dialog besprochen wurden. Das Ende des Konflikts des EU-Kandidatenlandes Serbiens mit seiner früheren Provinz Kosovo, deren Unabhängigkeit Belgrad nicht anerkennt, macht die Union zur Voraussetzung für einen Beitritt.

