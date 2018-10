Merkel skeptisch bei „flexibler Solidarität“ in der Migration

Brüssel (APA) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Donnerstag nach dem EU-Gipfel zu der vom österreichischen Ratsvorsitz vorgeschlagenen „flexiblen Solidarität“ in der Migrationsfrage skeptisch gezeigt. „Ich glaube, dass wir es uns damit noch ein bisschen zu einfach machen“, erklärte Merkel. Wenn alle sagten, sie gäben mehr Geld für Afrika, aber niemanden aufnehmen, werde kein Problem gelöst.

Solange aber das Thema der Verteilung nicht gelöst werde, „können wir das Thema Migration nicht lösen“, betonte die deutsche Bundeskanzlerin. Im Februar solle es auf Einladung Ägyptens einen Gipfel der Europäischen Union mit den Staaten der Arabischen Liga geben, so Merkel. Dort soll die Frage des EU-Außengrenzschutzes auch mit den arabischen Partnerstaaten diskutiert werden. „Wir haben, was die innere Dimension betrifft, noch Probleme“, sagte Merkel. Mit einer Einigung in der Migrationsfrage sei aber auch nicht bei diesem Gipfel zu rechnen gewesen.