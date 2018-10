Kurz: Fronten in Migrationsdebatte verhärtet - Fokus auf Außengrenze

Brüssel (APA) - Die EU-Staaten haben nach wie vor verhärtete Fronten in der Migrationsdebatte, für ihn liege daher die Lösung im Fokus auf die EU-Außengrenze, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Vor allem Deutschland und Italien würden noch immer für verpflichtende Flüchtlingsquoten kämpfen.

Die Reform des Dublin-Systems, welches die Erstzuständigkeiten in der EU regelt, wäre zwar wünschenswert, sagte Kurz. Doch mache es nur Sinn, einen neuen Text vorzulegen, wenn alle in dieselbe Richtung gingen.

„Vieles, was vor drei Jahren undenkbar war, ist heute common sense“, so Kurz. So sei heute allgemein akzeptiert, dass die Rettung im Mittelmeer, nicht mit einem Ticket nach Europa verbunden sei, wie dies etwa durch Rückstellungen von Migranten durch Ägypten derzeit geschehe.

Kurz plädierte für eine „verpflichtende Solidarität“ der EU-Mitgliedstaaten. „Das heißt, dass jeder einen Beitrag leisten muss.“ Der Kanzler zeigte sich optimistisch, dass eine Einigung auf den neuen EU-Außengrenzschutz und eine Stärkung von Frontex gelinge.