Fall Khashoggi - Kurz: „Konsequenzen seitens der EU denkbar“

Brüssel/Istanbul (APA) - Im Fall des mutmaßlich ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi pocht die EU gegenüber Saudi-Arabien auf Aufklärung. Der Fall sei auch beim EU-Gipfel in Brüssel besprochen worden, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag. „Wir erwarten uns von Saudi-Arabien volle Transparenz und Aufklärung.“

Über mögliche Sanktionen habe es noch keine Debatte gegeben, dies sei auch nicht auf der Tagesordnung des Gipfels gestanden. Kurz schloss aber weitere Schritte nicht aus. „Konsequenzen seitens der EU sind durchaus denkbar.“

Kurz nimmt als Vertreter der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im Anschluss an den EU-Gipfel am EU-Asien-Gipfel (ASEM) in Brüssel teil. Der Bundeskanzler trifft am Rande auch den indischen Vizepräsidenten Venkaiah Naidu. China werde bald größte Volkswirtschaft der Welt sein, so Kurz. Bereits heute seien die asiatischen Staaten größter Teil der Weltwirtschaft und von Bedeutung als Handelspartner und für die Zukunft des Freihandels.