Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Abschlägen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 69,43 Dollar und damit um 0,46 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 79,49 Dollar gehandelt.

Ein Belastungsfaktor waren die gestrigen US-Öllagerdaten. Das US-Energieministerium meldete einen überraschend kräftigen Anstieg der Vorräte in der vergangenen Woche, schreiben die Analysten der Commerzbank. Wegen der durch Hurrikan Michael verursachten Verzerrungen bei der Produktion und den Importen sei der Lagerbericht jedoch mit Vorsicht zu genießen, ergänzen die Experten.

Daneben blicken die Anleger vor allem auf die Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien im Fall Jamal Khashoggi. Saudi-Arabien wird mit dem Verschwinden des regimekritischen Journalisten in Verbindung gebracht. Die Türkei wirft dem Land vor, Khashoggi in seinem Konsulat in Istanbul getötet zu haben.

US-Präsident Donald Trump gerät in dieser Angelegenheit nun immer stärker unter Druck, will sich aber bisher nicht von dem Bündnispartner Saudi-Arabien distanzieren. Er fordert dagegen Belege für die türkische Darstellung und will sich von Außenminister Mike Pompeo über die Vorkommnisse unterrichten lassen. Pompeo hatte zu Beginn der Woche Gespräche mit der saudischen Führung und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geführt.

Am Donnerstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.223,68 Dollar und damit gut behauptet gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.222,20 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 79,49 80,05 -0,70 WTI 69,43 69,75 -0,46 OPEC-Daily 79,5 79,02 +0,61 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.223,68 1.222,20 +0,12 Silber 14,68 14,60 +0,55 Platin 828,53 831,66 -0,38 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 145,10 145,05 +0,03 Kakao 2.178,00 2.226,00 -2,16 Zucker 376,00 378,50 -0,66 Mais 169,50 170,50 -0,59 Sojabohnen 898,00 912,25 -1,56 Weizen 206,25 206,75 -0,24 ~