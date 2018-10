Italien - Juncker: Waren sehr freundlich bei Ausgaben

Brüssel (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat nach dem Euro-Gipfel am Donnerstag zurückgewiesen, bisher gegenüber Italien bei den Schulden zu nachsichtig gewesen zu sein. Allerdings sei das Thema beim Gipfel nicht diskutiert worden.

Der italienische Premier Giuseppe Conte habe jedenfalls die Lage in seinem Land detailliert und sehr energisch geschildert. Allerdings habe die Kommission noch nicht darauf reagiert. „Wir prüfen gerade den Haushaltsentwurf, den uns die italienischen Behörden vorgestern übermittelt haben.“ Jedenfalls „sind wir nicht von vornherein negativ gegen Italien eingestellt. Es gibt vier oder fünf oder sechs Länder, wo wir uns an die Regierungen wenden und noch um Zusatzinformationen ersuchen“, sagte Juncker.

Zu Italien merkte Juncker an, das Land habe die Flexibilitätsinstrumente genutzt, die von Anfang an aufgenommen wurden. „Wir wollen nicht noch weiter flexibel bei existierenden Flexibilitäten werden. Italien hat in den letzten drei Jahren 30 Mrd. Euro mehr ausgegeben, ohne dass es Sanktionen gegeben hat. Wir waren sehr freundlich und positiv bei den italienischen Ausgaben“.

Der Kommissionspräsident wies auch Berichte zurück, wonach es Probleme beim belgischen Budget gebe. „Der belgische Haushalt bereitet uns keine Probleme.“ Allerdings gebe es noch zusätzliche Fragen an die belgische Regierung. „Also alle, die sich jetzt ereifert haben und sich auf den belgischen Fall stürzen - man muss immer den Eifer etwas im Rahmen halten“.

Erfreut zeigte sich Juncker auch darüber, dass bei der Debatte über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 kein Staats- oder Regierungschef gesagt habe, dass die Verabschiedung nach den EU-Wahlen erfolgen sollte. Es wäre jedenfalls eine gute Haushaltsentscheidung, vor den Wahlen das zu machen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ihrerseits wies in der Debatte über das italienische Budgetdefizit auf die Zuständigkeit der EU-Kommission. „Die Kommission ist der Ansprechpartner“, sagte sie laut Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Notwendig sei jetzt ein „redlicher und guter Dialog“ - und sie hoffe auf ein gutes Ergebnis. Die EU-Kommission hat das geplante Defizit von 2,4 Prozent im italienischen Budgetentwurf bereits deutlich kritisiert.

Merkel sagte weiter, bei einem Treffen am Mittwoch habe ihr der italienische Premier Giuseppe Conte die von der Regierung in Rom geplanten Reformen erläutert, etwa zur Bekämpfung der Korruption und zur Schaffung transparenter Strukturen in der Verwaltung. Dies seien gute Ansätze, die für Italien sehr hilfreich sein könnten.

Zuvor hatte Conte aus dem Gespräch mit Merkel berichtet, die Kanzlerin habe sich „sehr beeindruckt“ von den in Rom geplanten Strukturreformen gezeigt. Beide seien sich einig gewesen, dass es über die Haushaltspläne seines Landes einen „konstruktiven Dialog“ geben müsse. „Wir werden natürlich auf die kritischen Einwände antworten“, sagte Conte.