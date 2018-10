Tennis: ÖTV gibt Schauplatz für Heim-Davis-Cup erst am 13.11. bekannt

Wien/Madrid (APA) - Der Österreichische Tennisverband (ÖTV) wird den Schauplatz beim Comeback des rot-weiß-roten Davis-Cup-Teams in der Weltgruppe für das Heimspiel gegen Chile am 13. November bekanntgeben. Nach Ende einer Bewerbungsfrist sind noch zwei Bundesländer im Rennen. Wien, Niederösterreich und die Steiermark werden den Heim-Länderkampf am 1. und 2. Februar 2019 definitiv nicht austragen.

Derzeit werden die Möglichkeiten evaluiert, es muss ja in einer geeigneten Halle gespielt werden und zudem möchte das ÖTV-Team auf Sand einlaufen. Für Dominic Thiem und Co. geht es um die Teilnahme am großen, neuen Finalturnier, bei dem es u.a. auch um weit höhere Preisgeldsummen als bisher gehen wird.

Die zwölf Sieger der Qualifikationsrunde Anfang Februar qualifizieren sich im völlig reformierten Davis Cup für das Finalturnier der besten 18 Teams mit sechs Dreier-Gruppen. Nach langen internen Diskussionen u.a. auch mit Vertretern der ATP ist eine Änderung des ungeliebten Final-Termins zumindest für das kommende Jahr nicht gelungen. Der internationale Tennisverband (ITF) und Sponsor Kosmos haben den ursprünglichen Termin vom 18. bis 24. November 2019 bestätigt. Schauplatz ist für die kommenden zwei Jahre Madrid, gespielt wird auf Hartplatz.

Die genaue Dotation, die sich in etwa auf Grand-Slam-Niveau bewegen soll, wurde auch bei einer Präsentation am Mittwoch noch immer nicht genannt. Rafael Nadal hat sich aber im Gegensatz zu anderen Top-Ten-Spielern sehr positiv geäußert. „Das sind tolle Neuigkeiten, dass der Event in Madrid stattfindet. Für mich wird es immer eine Freude sein, mein Land in diesem Bewerb zu repräsentieren“, sagte Nadal. Davor hatten einige Stars wie Roger Federer und Alexander Zverev gemeint, sie würde zu diesem Termin sicher nicht zur Verfügung stehen.