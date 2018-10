„Don‘t smoke“ - Gewerkschaft vida urgiert Volksabstimmung

Wien (APA) - Die Gewerkschaft vida urgiert eine Volksabstimmung über ein Rauchverbot in der Gastronomie. Anlass eines entsprechenden Appells von vida-Chef Roman Hebenstreit an Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) war ein dringlicher Antrag der Grazer Stadt-FPÖ. Darin fordert die Partei des Vizekanzlers eine zwingende Abhaltung rechtlich bindender Volksabstimmungen, wenn ein Volksbegehren zumindest 250.000 Unterstützer gefunden hat.

In dem FPÖ-Antrag würden Gemeinderat und Stadt Graz aufgefordert, am Petitionsweg die Bundesregierung darum zu ersuchen, erläuterte Hebenstreit am Donnerstag in einer Aussendung. Das Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie - die Eintragungsfrist endete am Montag vergangener Woche - wurde von fast 900.000 Menschen unterstützt. Im Vorfeld hatte Strache angekündigt, ab 900.000 Unterschriften für eine Volksabstimmung einzutreten.

In den Wochen zuvor hätten bereits die FPÖ-Landesorganisationen Tirol, Niederösterreich und Oberösterreich Bedenken hinsichtlich direktdemokratischer Möglichkeiten angemeldet, so Hebenstreit. Der vida-Chef forderte Strache auf, beim Koalitionspartner ÖVP eine Volksabstimmung zum Rauchverbot durchzusetzen.