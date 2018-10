„Cum-Ex“ - Finanzministerium kann Schadenssumme nicht nachvollziehen

Wien (APA) - Das Finanzministerium sieht keine Faktenbasis für Vermutungen, mit KESt-Erstattungen rund um Dividendenausschüttungen („Cum-Ex“-Geschäfte) seien 50 bis 100 Mio. Euro an Steuergeld ergaunert worden. „Bisher ist noch kein Schaden in einem konkreten Fall evident“, schreibt das Ministerium in einer Aussendung.

Schon bevor solche Betrügereien öffentlich bekannt waren, hätten Beamte des Finanzamtes Bruck Eisenstadt Oberwart Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro verhindert und ein Team für Erstattungsfälle eingerichtet, um mögliche Schäden auch in Zukunft zu verhindern. Auch ein vom Rechnungshof festgestellter Schaden von 1,78 Mio. Euro für 2012 „besteht lediglich vorläufig, weil der Betrag Bestandteil der aufgerollten Erstattungsfälle ist“, heißt es in der Aussendung.