Brexit - May zuversichtlich, dass Probleme gelöst werden

Brüssel (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich nach dem EU-Gipfel am Donnerstag zuversichtlich gezeigt, einen „guten Deal“ mit der EU abschließen zu können. Die ausstehenden Probleme sollen „so schnell wie möglich gelöst werden“, betonte May. Sie zeigte sich überzeugt, das Votum des britischen Volkes, so umsetzen zu können, dass es auch eine Zustimmung im Parlament dafür geben werde.

Der Auftrag aus dem Brexit-Referendum sei es gewesen, die Migration, die gemeinsame Agrarpolitik und die Milliardenzahlungen in den EU-Haushalt zu beenden, so May. Dies werde gelingen, auch wenn es „immer harte Verhandlungen sind, die gegen Ende immer härter werden“.

Bei einer Auffanglösung für Nordirland brauche es eine Lösung, die anders aussehe als der EU-Vorschlag, denn da wäre Nordirland faktisch von Großbritannien abgetrennt worden. Eine potenzielle Verlängerung der Übergangsperiode stünde schon länger im Raum, das könnte helfen, ein Nachfolgeabkommen mit der EU auszuhandeln, so May. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, rechtzeitig eine Lösung zu finden. Jedenfalls wolle Großbritannien auch weiterhin „eine starke EU als Nachbar“.