Prager Börse schließt knapp behauptet

Prag (APA) - Die Prager Börse ist am Donnerstag etwas schwächer aus dem Handel gegangen. Der tschechische Leitindex PX verlor geringfügige 0,07 Prozent auf 1.087,10 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,52 (Vortag: 0,66) Mrd. tschechischen Kronen.

Nach einem guten Start in die Handelswoche hatte der tschechische Aktienhandel bereits zur Wochenmitte leicht tiefer geschlossen. Am Berichtstag tendierte auch das europäische Marktumfeld überwiegend schwächer. Belastend wirkte die Erwartung höherer Zinsen in den USA, die bereits die New Yorker Börse gedrückt hatte.

Bei den Einzelwerten zeigten sich im tschechischen Leitindex nur zwei mit positivem Vorzeichen. Die Anteilsscheine des Senderbetreibers CETV legten um 1,11 Prozent zu und die Papiere von Avast verteuerten sich um 1,75 Prozent.

Am schwächeren Ende der Kurstafel schlossen die Aktien des Textilkonzerns Pegas Nonwovens mit einem moderaten Minus von 0,44 Prozent und der Kurs der Komercni Banka mit einem Abschlag von 0,84 Prozent.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA443 2018-10-18/17:24