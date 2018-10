Macron erwartet Trump, Putin und Merkel bei Spitzentreffen

Paris (APA/dpa) - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erwartet am 11. November seine Kollegen aus den USA und Russland, Donald Trump und Wladimir Putin. Anlass ist die große Pariser Feier zum 100. Jubiläum des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg mit zusammen rund 60 Staats- und Regierungschefs.

Wie Elyseekreise berichteten, wird die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am selben Tag beim ersten „Forum für den Frieden“ in der französischen Hauptstadt die Eröffnungsrede halten.

Macron und Merkel wollen unmittelbar vor dem Gipfel am 10. November in Compiegne nördlich von Paris an das Kriegsende erinnern, hieß es am Donnerstag. Der Waffenstillstand war 1918 in der Nähe der Stadt in einem Eisenbahnwaggon unterschrieben worden. „Es wird eine kurze und würdige Zeremonie sein“, sagte ein Diplomat.

Der französische Staatschef will vor dem Pariser Spitzentreffen eine Woche lang damalige Kriegsschauplätze im Osten und Norden des Landes besuchen. Zum Auftakt werden Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 4. November in Straßburg zu einem „Konzert der deutsch-französischen Freundschaft“ erwartet.

Macron und Steinmeier hatten bereits vor einem Jahr im Elsass das erste deutsch-französische Museum zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkrieges eröffnet. Von 1871 an gehörten das Elsass und das nördliche Lothringen zum Deutschen Kaiserreich, 1918 wurde die Region wieder französisch.